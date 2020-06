Así ocurrió el robo del siglo en Bucaramanga

Dicen que no hay nada más parecido al infierno en la tierra que un túnel. A las dos de la mañana la boca de ese socavón llegó al sitio marcado. Las picas y palas tocaron el concreto fortificado. Procedieron entonces a romperlo. Antes, ‘los topos’ tuvieron que extraer 153 toneladas de tierra, sin que medio barrio San Francisco de Bucaramanga se enterara. En ese momento, con precisión de cirujano, esa madrugada de lunes, la cámara de la bóveda empezó a moverse a la izquierda. Ocurrió justo en el instante cuando levantaban la primera baldosa. La escena se ocultó.

Pero alguien, esa madrugada, llegó hasta el cuarto de control. Anuló el sistema de alarmas, giró la cámara de la bóveda y vigiló que una persona de contextura delgada pasara por un hueco abierto de casi un metro de diámetro. Por ese orificio en casi tres horas de movimiento continuo pasaron exactamente 10 mil 141 millones 903 mil 319 pesos, en billetes de varias denominaciones de los cuales no se tenía registro de su serie. Además, varios lingotes de oro avaluados en ese entonces en $35 millones.

Se conocería después que el piso de la bóveda mantenía dos alarmas antisísmicas, precisamente para detectar tentativas de saqueo por túneles. Estos sistemas se activaron diez veces esa madrugada, pero extrañamente nadie nunca las advirtió.

Un tercer sistema de alarmas se reportó cinco horas después de abrir el hueco. El entonces comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, general Tobías Durán Quintanilla, explicó que a las 7:59 a.m. se activó una alarma y dos patrulleros del CAI San Francisco llegaron a las 8:01 a.m. a la entrada del búnker de la Brinks. Tres empleados de la compañía los atendieron, dos uniformados y uno de civil, y les dijeron que no había pasado nada, al tiempo que les prohibieron el ingreso a los policías.