Bucaramanga

Para este jueves todos los puntos de vacunación en la ciudad contarán con la aplicación de primeras dosis de AstraZeneca y Sinovac para la ciudadanía mayor a 18 años y primera dosis de Pfizer para jóvenes de 12 a 17 años de edad, gestantes mayores a 12 semanas y lactantes hasta 40 días postparto.

También tendrá disponible segundas dosis de Pfizer, AstraZeneca y Sinovac correspondientes a los vacunados en Bucaramanga.

Desde las 7:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, la ciudadanía podrá asistir a cualquiera de los 28 puntos activos como los centros de salud de los barrios Morrorico, Toledo Plata, Mutis, Girardot, La Joya, La Libertad y Bucaramanga, las IPS Colsubsidio, Clinicentro Colsanitas, Sinergia, CDI, Neurotrauma, Ocupasalud, Cajasan y Salud total; al igual el Hospital Universitario de Santander, Uimist, Clínica Bucaramanga, Clínica San Luis, Clínica Regional del Oriente, Coomultrasan de la 27 y al Dispensario Médico de Bucaramanga.

De esta misma manera, podrán dirigirse a los puntos extramurales en el Centro Comercial Cacique, Colegio el Pilar, Teatrino UIS, Centro Comercial La Isla, Centro Comercial Acrópolis y Recrear del Norte.

Recuerde que las mujeres embarazadas y lactantes no deben hacer fila en los puntos extramurales.

Piedecuesta

La vacunación continuará con la primera dosis de AstraZeneca para ciudadanía de 18 a 49 años, primera dosis de Pfizer para jóvenes de 12 a 17 años con documento de identidad y en compañía de un adulto, mayores de 50 años, mujeres gestantes a partir de las 12 semanas y madres lactantes hasta 40 días postparto sin importar su condición migratoria.

También estarán disponibles las segundas dosis de Pfizer para la ciudadanía que necesite completar su inmunización.

El Hospital Local de Piedecuesta vacunará con primera y segunda dosis de Pfizer, y segunda de AstraZeneca de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., la IPS Redinsalud inmunizará con primera de AstraZeneca y ambas dosis Pfizer en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 del mediodía y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., la IPS MTD con primera y segunda de Pfizer y segunda de AstraZeneca de 8:00 a.m. a 12:00 mediodía y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. y el Parque Principal de Piedecuesta también con primera de AstraZeneca y ambas de Pfizer de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Girón

La jornada está habilitada con primera dosis Pfizer para ciudadanía de 12 a 17 años, personas mayores a 50 años sin vacunar, mujeres embarazadas con 12 semanas en adelante, postparto hasta 40 días y migrantes con cédula de extranjería, permiso por protección temporal o permiso especial de permanencia.

Al igual habrá disponibilidad de primeras dosis de AstraZeneca y Sinovac para ciudadanía de 18 a 49 años y segunda de Pfizer para quienes necesiten completar su cuadro de vacunación.

El Coliseo Santa Cruz vacunará de 7:30 a.m. a 3:00 p.m., la IPS Avanzar Fos en el horario de 7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, la IPS Salud Familia de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m., y la IPS Alianza Diagnóstica de 7:00 a.m. a 12:00 del mediodía y de 1:00 a 3:15 de la tarde.

Floridablanca

Para el 22 de septiembre el municipio tendrá disponible la primera dosis de AstraZeneca para mayores de 18 años, primera dosis de Pfizer para población de 12 a 17 años, mayores de 50 años sin vacunar, mujeres gestantes de 12 semanas y madres hasta 40 días postparto. También habrá disponibilidad de segunda dosis Pfizer Y Sinovac para los florideños que requieran completar su esquema de inmunización.

Este miércoles seguirá habilitada la UIS sede Floridablanca de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, el Centro Comercial La Florida de 7:30 a.m. a 12:00 del mediodía y las sedes “Sobre Ruedas” como el parqueadero del almacén Makro y la Universidad Pontificia Bolivariana de 8:00 de la tarde a 1:00 de la tarde.

Recuerde que si es menor de 15 años debe asistir en compañía de un acudiente, para todas las edades es indispensable llevar el carné de vacunación y presentarlo al ingreso de la sede. También debe portar su documento de identidad en todo momento, tener al día los certificados médicos necesarios y cumplir con los protocolos de bioseguridad en todos los puntos de vacunación.