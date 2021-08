Así podrán vacunarse los menores de edad en Bucaramanga y el área desde este sábado

Lea también: Hay escasez de vacunas contra el COVID-19 en Bucaramanga

Floridablanca

Olga Caballero, secretaria de Salud del municipio, manifiesta que el menor debe ir acompañado por uno de sus progenitores y firmar el consentimiento informado, además de no haber presentado síntomas respiratorios en los últimos 15 días o haber tenido un contacto estrecho con un paciente con COVID-19.

Puede dirigirse a la Universidad Industrial de Santander - sede Floridablanca (8:00 a.m. a 4:00 p.m.), Zona Franca (8:00 a.m. a 12:00 m.). Sobre ruedas: Makro y Universidad Pontificia Bolivariana (8:00 a.m. a 1:00 p.m.)

En el Centro Comercial Cañaveral habilitaron un punto de vacunación, junto a Cine Colombia. Las personas podrán acercarse a partir de las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

En La Florida Centro Comercial también se pueden vacunar desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., en el local 401 junto a la administración.

Piedecuesta

Este municipio no iniciará la vacunación este sábado así lo haya informado la presidencia. Desde la Secretaría de Salud afirman que están a la espera de la asignación de las vacunas correspondientes para atender a los menores de edad.

Girón

Si bien esta semana no habían iniciado la vacunación para mayores de 15 años, a partir de mañana toda la población tendrá la oportunidad de inmunizarse.

Puede acercarse a la IPS Avanzar Fos (7:00 a.m. a 4:00 p.m.), Salud Familia (7:00 a.m. a 5:00 p.m.), Alianza Diagnóstica (8:00 a.m. a 12:00 p.m. - 2:00 p.m. a 5:00 p.m.) y en la Clínica de Girón.

En este municipio, según Claudia Leal, secretaria de Salud, los menores deben llevar los datos que correspondan a sus padres de familia.

Posibles síntomas tras vacunarse

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, entre los efectos secundarios tras la aplicación de esta vacuna están:

-Dolor en el lugar en que se aplicó la inyección, hinchazón, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, fiebre o náuseas.

Recuerde que estos síntomas duran entre uno y tres días y no suelen presentarse todos los mencionados. Además, no todas las personas reaccionan igual a las vacunas. De acuerdo con Luis Francisco Silvia, director médico de la Clínica Chicamocha, los beneficios de las vacunas son mayores a los riesgos que esta pueda traer, como evitar el agravamiento del COVID-19 e incluso la muerte.