Así recuerdan a Oswaldo Contreras sus amigos y compañeros

Sus amigos, colegas y compañeros lo despiden con mensajes inspiradores, enseñanzas y recuerdos, que “La biblia del ciclismo” dejó en sus vidas.

Contreras falleció este lunes en horas de la madrugada tras una dura lucha contra la COVID-19.

Menaajes de amigos y compañeros

Juan Carlos Acosta: Fueron 15 años que la vida me permitió compartir con una persona excepcional, honesta, un ser humano íntegro y correcto; jovial como el que más. Ese es el recuerdo que me queda de Ángel Oswaldo Contreras Sabogal. Poseía un sentido del humor único, era muy entretenido hablar con él, tanto de ciclismo como de otros deportes. Se nos fue una gran persona que dejó una huella imborrable en cada uno de los que tuvimos la gran fortuna de conocerlo. Paz en su tumba y mucha fortaleza a su esposa y demás familiares.

Ángela Castro: Se te va a extrañar mucho en la sala de redacción y en las vidas que tocaste con tu sensibilidad, generosidad y corazón, Oswaldito. Un ser humano maravilloso y un profesional comprometido. Tu partida nos muestra que la vida es un privilegio.

"Solo cuando realmente sabemos y entendemos que tenemos un tiempo limitado en este mundo, y que no tenemos manera de saber cuándo se acaba nuestro tiempo, entonces comenzaremos a vivir cada día al máximo, como si fuera el único que tenemos".

Néstor González : Pocas veces uno tiene la oportunidad de decirle a las personas lo que valen y lo mucho que se les aprecia, pero afortunadamente con Oswaldo pude hacerlo en vida, porque con el tiempo y especialmente en los últimos años, más allá de ser compañeros de trabajo, nos convertimos en buenos amigos, que nos dábamos aliento y que como en una competencia de ciclismo luchábamos por el mismo fin; si alguno no tenía un buen día, el otro hacia el trabajo pesado, le ponía el pecho a la brisa y al final salvábamos con éxito el día.

Un inmenso profesional, aunque su gran pasión era el ciclismo, conocía el mapa del deporte santandereano como pocos y podía hablar con toda la autoridad de cualquier disciplina deportiva.

Sin duda deja un vacío inmenso en la redacción de Vanguardia, no solo por el profesional que perdemos, sino por ese ser humano que se ponía en los zapatos del otro para entender mejor la situación. Siempre atento a ayudar, de buen ánimo y con una sonrisa a flor de piel.

Hay un libro para escribir de él, pero en estos momentos solo me queda agradecerle a la vida por conocerlo. Mis condolencias para su esposa, madre, hermanos, sobrinos y demás familiares, a quien siempre tenía presentes.

Gabriela Jaimes: Se nos fue una de las personas más nobles, amables, profesionales y humanas que ha pisado nuestra redacción. Nunca entenderé por qué la vida se lleva a quienes merecen todo lo bello de este mundo.

Vuela alto Oswaldito, aquí te recordaremos siempre.

A su familia, un fuerte abrazo de solidaridad y fortaleza.

Juan Carlos Gutiérrez: Oswaldo cruzaba la sala de redacción en las mañanas. Siempre tenía su medallita de la Virgen María pegada a la camisa.

Saludaba con respeto, su escritorio estaba junto al televisor.

Cuando algún ciclista nos ponía a soñar, terminábamos preguntándole algo, cualquier cosa. Teníamos en común nuestra fe intacta en el glorioso Santa Fe, y lo vimos campeón, y nos felicitamos con orgullo.

Pasada la una de la tarde, se le veía escuchando radio, perdido en su mundo de datos deportivos. Hay que decirlo, un caballero, gran periodista, mejor persona. Una tarde nos dijeron que estaba en una UCI. Todos nos conmovimos.

Todos esperábamos que despertara, exhausto sí, pero sonriente. Esperábamos que regresara tejiendo cordilleras de textos con sus dedos, su pasión, pero no. Sus amigos lo leemos ahora en los recuerdos. Todos tenemos uno. Todos sonreímos con una anécdota. Luego lo extrañamos.

Gracias Oswaldo por estos años. Esta mañana sonó un aplauso de quienes compartimos su vida en esta sala de redacción. Esta familia nunca lo olvidará. Las teclas suenan hoy, como siempre en esta sala de redacción, como si fuera sencillo escribir en medio de la tristeza.

Descansa en paz Oswaldo.

Sergio Bustos: Se nos fue un ser humano espectacular.

La mejor palabra para describir a Oswaldo es caballero, porque eso era con todos los que lo conocíamos.

Siempre amable, sonriente, con una palabra de aliento cuando uno más la necesitaba y siempre listo para ayudar. Era solidario, respetuoso y en estos cinco años logré conocerlo muy bien y le tomé un gran cariño.

Me duele su despedida de este mundo, porque sé que no voy a volver a verlo sonreír cuando un ciclista colombiano se pare en los pedales, porque no lo volveré a ver emocionado haciendo su periodismo.

Solo nos queda recordarlo con cariño y brindarle nuestro apoyo a su esposa, doña Isabel, quien estuvo con él hasta el final. Voy a extrañar demasiado a Oswaldito, porque más que un compañero hoy se fue un amigo y tengo arrugado el corazón.

Julián Patiño: Al enterarme de la muerte de mi amigo pensé, Dios se armó con un excelente elemento... y es que Ángel Oswaldo era una gran persona, un ser humano bonito, de esos que dejan huella en la vida de la gente. Era un hombre íntegro, responsable, un enamorado de los deportes y en especial del ciclismo... Tantas charlas, tantos años a su lado, tantos recuerdos y todos buenos, porque quienes tuvimos la fortuna de conocerlo, tenemos la certeza que él era bueno, no había maldad en su corazón.

En el ámbito familiar fue de admirar la entrega con sus padres, el compromiso con su esposa y el amor de hermano y tío siempre lo entregó sin reparos. A ellos les quiero decir que realmente lo siento y me duele porque fueron cerca de quince años los que pasé al lado de Oswaldo y eso nos permitió conocernos y crear lazos muy fuertes.

De Oswaldo, recordaré eternamente su humildad y el respeto que siempre, virtud que profesaba a los demás.

Loco, en éste viaje no se irá solo, se lleva a su lado el corazón y el cariño de muchas personas. Otro detalle que nunca olvidaré, es el prendedor de la Virgen que siempre llevaba con orgullo en su pecho... seguramente la Virgencita también estará feliz de reunirse con uno de sus hijos queridos.

Qué dolor tan grande, pero tengo la certeza que usted ya está descansando. Hasta siempre amigo.

Luisa Ruiz: Siempre recordaré el saludo cordial y respetuoso de Oswaldito, un compañero y amigo calmado, pausado, pero siempre con una sonrisa en su rostro.

Lo recordaré por su gran devoción a la Virgen, la misma que conservo en mi escritorio, en una medalla y estampita, que él me obsequió.

Oswaldito siempre recordaré tu: ‘Buenos días, Luisita’.

Gracias a la vida por tener la oportunidad de conocerlo y compartir tantos años en una misma redacción.

Maryuri Arenas: 'Oswi' te adelantaste en este viaje que a todos algún día nos tocará.

Te nos fuiste muy rápido. Te llevaste a ese hombre trabajador, noble, caballeroso, cariñoso y siempre dedicado y dispuesto a colaborar.

Mi tristeza es enorme, tantos momentos compartidos en medio del quehacer como periodistas, pero me quedo con el gozo de que siempre sacamos un espacio para saludarnos, reírnos, para darnos un abrazo y charlar de nuestras familias y proyectos.

Pido al Todopoderoso solo fortaleza para la familia de este amigo, colega y maravilloso ser humano. Siempre estarás en mi corazón.

Yenny Rodríguez: Cuando sientes que tu vida ha superado meses de tristezas y angustias, cuando sientes que has superado pruebas tan difíciles a causa de esta pandemia del demonio que ha lastimado a tu familia y amigos cercanos y empiezas a cantar victoria...

La vida te recuerda lo frágil que es, que nada es para siempre y debes decir adiós a otro amigo.

Hoy tengo que despedir a Ángel Oswaldo Contreras Sabogal.

Una persona muy especial, de quien aprendí mucho y a quien le agradecí en vida por tantos momentos especiales, consejos, risas y regaños (de hermano mayor).

Doy gracias a Dios por haberte conocido y disfrutado de tu amistad sincera. Inolvidables tantas charlas ‘interesantes’ a la hora del almuerzo o los fines de semana de turno en Vanguardia.

Gracias por tu cariño y enseñanzas.

Vuela alto Ángel Oswaldo Contreras Sabogal. Siempre estarás en mi corazón.

Nataly Ayala: Oswaldito no hay palabras para describir el maravilloso ser humano que fuiste en esta tierra. El cielo está de fiesta al recibir a un excelente hombre. Ya estás al lado de tu papá, al que siempre recordabas.

Tantas enseñanzas profesionales y personales que me dejaste, fue un orgullo iniciar mi vida profesional a tu lado. Para todas mis frases siempre había un chiste. Tantos momentos de risa en la redacción deportiva.

Te extrañaremos....

Paolita Albis: Vuela alto, Ángel Oswaldo Contreras Sabogal.

Gracias por todo lo que ofreciste desde tu hermoso corazón, desde tu alma, desde tu sensibilidad. Aquí dejas muchos corazones rotos esperábamos tu regreso, te necesitábamos en la sala de redacción, deseábamos volver a leerte y escucharte

El cielo recibe un ANGEL.

Rubén Gómez: Como amigo y compañero de trabajo tuve el gran placer de conocer a la "Biblia del ciclismo", Ángel Oswaldo Contreras, quien sabe la historia de mi nombre pues tiene que ver con el "Tigrillo" de Pereira: Rubén Darío Gómez campeón de vuelta a Colombia, y en honor a mi padre me llamó así. Tal vez nadie me lo había mencionado en el momento sólo mi padre.

Gran amigo y compañero disfrutamos haciendo grandes trabajos para Vanguardia de todos los deportes y compartimos el gran trabajo en Tribuna Deportiva nuestro último producto que trabajamos.

Gracias Oswaldo por enseñarme tanto.

Isabel Delgado: Me quedo con el recuerdo de nuestra última charla. Gracias por cada una de las palabras dadas, aunque poca, fueron suficientes para entender el maravilloso ser humano que eras. Descansa y desde el cielo se nuestro Ángel.

Extrañaré tus mensajes en mis turnos de actualización.

Jairo Alberto Niño: Es una pérdida invaluable para el periodismo deportivo de la región. Siempre se entregó como una persona sensata, crítica, y constructiva. Desde la Liga Santandereana de Fútbol enviamos un mensaje de condolencia a todos sus familiares y amigos.

Helman Villamizar: Gracias por haber sido un gran compañero, gracias Oswaldo por esa paciencia que siempre mostraste ante las dificultades quizá la misma con la que enfrentaste este último paso para irte. Ve tranquilo, ve con Dios, allá ya estarás en otra entrevista. Queda este instante cuando nuestra disciplina de trabajo nos unió en una celebración especial y centenaria. Descansa en paz Oswaldo...