¿Es seguro el papel periódico?

Toda la evidencia científica sugiere que las superficies de papel porosas, en las cuales incluimos el papel periódico, están a salvo del Coronavirus.

La propia Organización Mundial de la Salud, OMS, ha dicho que se considera seguro recibir paquetes como periódicos, incluso si vienen de áreas con casos confirmados de COVID-19.

La OMS lo explica de la siguiente manera: “La probabilidad de que una persona infectada contamine productos comerciales es baja y el riesgo de contraer el virus que causa COVID-19 de un paquete que se ha movido, viajado y expuesto a diferentes condiciones y temperatura también es bastante bajo”.

De acuerdo con el artículo “Cero incidentes de transmisión COVID-19 desde superficies de impresión”, publicado por Earl J. Wilkinson, CEO de la International News Media Association, el papel periódico es seguro y confiable para la salud.

Wilkinson cita a la Organización Mundial de la Salud, The Journal of Hospital Infection, National Institute of Allergy and Infection Diseases, John Innes Centre e investigaciones publicadas en The New England Journal of Medicine para concluir que:

“Nunca ha existido un incidente reportado de COVID-19 transmitido a través de papel de periódico”.

“Las primeras investigaciones científicas sobre la transmisión de virus a superficies inanimadas sugieren que las áreas porosas tienen la menor potencia durante el menor período de tiempo”.

“Los periódicos son aún más estériles debido a la tinta y al proceso de impresión por el que pasan”.

Así las cosas, el papel es muy seguro.

Seguiremos llegando a sus casas

Así estemos en ‘cuarentena’, el periódico llegará a sus manos. Nunca antes la prensa fue tan vital como ahora. Estaremos atentos a todo lo que ocurra en Santander, en Colombia y en el mundo, tanto con el tema del COVID-19, como en los demás hechos del diario acontecer. Complementaremos esta información todas las semanas con consejos, recomendaciones, pasatiempos y en general herramientas que les sirvan a nuestros lectores para jugar en familia durante estos días de aislamiento social. Los niños continuarán conectados con Vanguardia Kids, seguiremos con las ventanas para el alma de la Página Espiritualidad e incluiremos las columnas de opinión, así como todos los artículos de interés.

Para tener en cuenta

¿Cuáles medidas de precaución hemos tomado con nuestros colaboradores en la producción y la distribución de nuestros periódicos?

Una buena parte de nuestros equipos humanos y técnicos, desde periodistas hasta el personal administrativo, está trabajando desde la casa. Y aquellos que necesariamente deben venir a nuestras instalaciones, acatan todas las recomendaciones de las autoridades en cuanto a lavarse las manos periódicamente y al menos durante veinte segundos, limitar la interacción con otras personas, usar tapabocas, guantes, alcohol y gel antibacterial, etc...

¿Y qué pasa con nosotros, los periodistas, quienes necesariamente debemos salir a la calle a registrar los acontecimientos en vivo?

Todos, sin excepción, hemos seguido las instrucciones dadas por las autoridades. Nos apoyamos entre los que recepcionan la información y quienes las suben a nuestras plataformas y equipos de diagramación e impresión. No hacemos nada que comprometa nuestra salud, ni la de la comunidad.

¿Y qué pasa con los que

reparten los periódicos en sus casas?

Los voceadores que diariamente venden nuestros periódicos en la calle también tienen instrucciones específicas para evitar en lo posible que el virus se siga expandiendo.

TAMBIÉN VÍA VIRTUAL

Nuestra página web www.vanguardia.com actualiza en tiempo real toda la información sobre la pandemia del Coronavirus en Colombia y en el mundo, así como los demás temas de interés general que habitualmente publicamos.

Le recomendamos estar atentos a nuestro portal, que está al día con todo lo que ocurre en el Departamento, en Colombia y en todo el planeta. También está la opción virtual del ePaper, una plataforma a la que se accede desde nuestra página web y que está abierta gratis al público por ahora. (Ver recuadro)