Para cumplir sueños se necesita método y trabajo, y Carlos Cavelier, presidente de Alquería, una de las empresas más sólidas y admiradas por los colombianos, quien en la compañía, más que jefe quiso llamarse Coordinador de Sueños, es un verdadero profesor en la materia.

Después de formarse en las mejores universidades del mundo y haber trasegado por la política y la academia, Cavelier ha dedicado los últimos 30 años a sacar adelante a Alquería, que comenzó como una pequeña empresa familiar y hoy es una multinacional lechera con más de 4.500 trabajadores.

Este antropólogo y sociólogo, con estudios de administración pública en Harvard, dio la primera clase magistral a los estudiantes del programa Lideremos, que adelantan la Cámara de Comercio de Bucaramaga, Prosantander y la Unab, entre otras instituciones del sector privado.

COORDINANDO SUEÑOS | ENTREVISTA

¿Cómo es ser un coordinador de sueños y como aplicar esa idea al desarrollo de un negocio o proyecto?

Los sueños tienen dos partes, una es imaginarse el proceso y la otra llevarlo a cabo. Uno no puede ser coordinador de sueños etéreos, CSE, sino coordinador de sueños realizables, CSR, porque es como en el fútbol: no se puede mucho toque toque y de aquello nada, hay que hacer goles, mostrar resultados. Un ejemplo concreto es nuestro programa Leche y Paz, que hace muchos años fue una idea, la fuimos madurando, pasaron varios gobiernos y hoy es una realidad.Es imaginarse lo que uno quiere hacer en la vida y aplicarlo para todo, uno debe imaginarse cómo quiere las cosas, como se proyecta, pensar en como va a ser la estética de su propia personalidad, por ejemplo. Hay una teoría que se basa en imaginarse las cosas y trabajar el producto mínimo viable. Eso significa sacar adelante un producto con el menor costo posible, en el menor tiempo posible y el menor riesgo posible, para iniciar rápido y fracasar rápido, y si es necesario volver a iniciar el ciclo.

Cómo aplicar el concepto de sueño a un negocio, cuyo objetivo es una rentabilidad?

Mire, le respondo con un ejemplo. Durante muchos años la gente compraba crema de leche y se le dañaba en la casa, venía en tarritos que había que refrigerar. Entonces en la empresa pensamos que teníamos que tener la crema con el sistema larga vida, algo fácil de usar, pero teníamos que hacer una investigación de mercado, aplicar un método científico, eso es fundamental en la construcción de sueños. Fuimos a la fuente, al consumidor final, y preguntamos cómo querían la crema. Hicimos los ajustes en la presentación del producto, con mucha creatividad, y pasamos de tener cero por ciento del mercado al 60 por ciento. Pero hay que tener en cuenta que los sueños no se cumplen inmediatamente, cualquier cosa en la vida, bien hecha, toma por lo menos 10 años.

Usted es un ejemplo de liderazgo y por eso lo invitaron como inspirador al programa Lideremos, que está formando líderes en Santander. ¿Qué características debe tener un buen líder en estos tiempos?

El liderazgo está cambiando. Hace unos 20 años vino a Colombia un profesor de Harvard que se llama Ronald Heifetz, escribió un libro maravilloso que se llama Liderazgo en Línea, que habla de la teoría y la práctica, y decía que, en últimas, el liderazgo es hacer cosas que nadie se ha atrevido, para generar bienestar en la comunidad. Winston Churchill ya cuando estaba muy viejo y lo invitaron a una universidad en Estados Unidos a dictar una conferencia dio el discurso más corto en la historia, dijo: “Nunca, nunca, nunca, nunca, pero nunca, dejen de persistir”, ese fue todo el discurso. Eso es lo que debe hacer un líder, insistir, persistir, golpear y golpear, y las paredes van a ir cayendo. El líder debe tener una imagen clara de a dónde quiere llegar y la va consolidando con el tiempo. En su libro “Coordinando sueños” plantea una visión muy humanista de los negocios, ¿eso es posible en un país como Colombia?

Claro que sí, y lo que está en el libro es un claro ejemplo, la gente se encuentra con la historia de Alquería, con lecciones de gerencia, escritas para eso, para demostrarlo. Soy profesor de Los Andes y el libro es una forma que tengo de expandir mi conocimiento. Hay lecciones de muchas personas, sobre emprendimiento, gerencia, los muros que nos hemos encontrado en la vida, y cómo los hemos derribado.

En el libro se plantean tres conceptos muy interesantes: rentabilidad, cuidado del medio ambiente y ser socialmente responsables, ¿Cómo aplicarlos a un negocio o proyecto?

Uno tiene que ser rentablemente viable, pero con visión internacional. También debe tener un objetivo social tangible, que se pueda medir. Por otro lado, debe tener un impacto positivo en el medio ambiente.El tema social a veces es difícil de cuantificar, pero hay que identificar indicadores y hacerles seguimiento. En lo ambiental es lo mismo, con metas concretas, por ejemplo, una empresa que se proponga ser carbono positivo, y hacer lo que sea necesario para logarlo. En la industria lechera hay un aporte muy alto a la huella de carbono, por la generación de metano de la ganadería, nosotros en Alquería nos hemos propuesto ser carbono positivo, plástico neutro y agua neutro, y antes del 2030, a través de siembra de arboles, mejor alimentación de las vacas y pastos bien sembrados, podamos decir que nuestros productos son carbono positivo.

¿Como están enfrentando la inflación en la industria lechera?

Esto nos tomó por sorpresa, no solo volver a estos niveles de inflación sino el paro nacional, que nos afectó mucho, porque las vacas se secaron, el año pasado tuvimos un 7 % de reducción de la lecha acopiada. La demanda está ahí y tratamos de pensar siempre en el consumidor final. La inflación no le sirve a nadie, pero el gobierno ha sido muy tímido en buscar soluciones, y lo malo es que cuando hay mucha inflación nos dedicamos es a especular, a no dejarnos bajar, descuidamos la productividad y la productividad es la base del ingreso.

¿Ha caído el consumo de leche?

El año pasado cayó entre 7 y 8 por ciento, este año quizá caiga un poco más, pero estamos trabajando para poder volver a tener los niveles de consumo de antes, y sobre todo, que los productores crezcan para que Colombia pueda lograr se un exportador de leche.