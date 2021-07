Así se reforzará la seguridad de los ciclistas en vías de Bucaramanga y el área

Solo la semana pasada un grupo ciclistas que pedaleaba por el sector de Cuchara de Palo, hacia el Aeropuerto Internacional Palonegro, fue víctima de una agresión por parte de cuatro delincuentes que los amordazaron en unos árboles y les hurtaron las ciclas e incluso sus prendas de vestir. Esto fue lo que pasó.

Es por ello que por estos hechos, que han sido repetitivos, la Oficina de la Bicicleta, con la Policía Metropolitana de Bucaramanga, han adelantado desde abril una política de movilidad, y ahora fueron consolidadas unas medidas que permitirán la preservación de la seguridad de los deportistas que se movilizan por diferentes vías alternas que conectan a la ciudad, antes de que la situación se salga de control.

Bajo los parámetros del Brigadier General de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Javier Martín, se designó al Subcomisario Sergio Mendoza, comandante del Grupo Guardianes de las Bicicletas para llevar a cabo las estrategias establecidas.

En primer lugar, se fijarán talleres de defensa personal y de uso de la misma bicicleta para que en el momento en que grupos de ciclistas salgan a sus recorridos y un sujeto los amenace con arma blanca, ellos mismos puedan detener el atraco en caso de que no haya algún policía en la zona.

Otro punto estratégico definido consiste en capacitaciones para identificar y visualizar al delincuente, al igual que memorizar la placa de la moto en la que se moviliza y las características de la persona, lo que permitirá que se dé más fácil la localización y posterior judicialización.

Finalmente, se van a concretar horarios de acompañamiento de agentes de la Policía en los recorridos más comunes en los que ruedan estos deportistas. "Esto ayudará a que las personas se acomoden para que puedan tener nuestro respaldo, y así disminuirá el impacto del hurto de bicicletas", expresó Mendoza.

El Sargento Mendoza reveló que en quince días iniciarían las capacitaciones, donde inicialmente se abrirán espacios y líneas para que las personas se inscriban y puedan asistir a estas actividades. Aún queda pendiente una reunión para concretar la ejecución de las estrategias.

Johana Serrano, coordinadora de la Oficina de la Bicicleta, le contó a Vanguardia que la idea consiste en trazar rutas seguras e identificar las que según reportan los usuarios, no deberían ser transitadas para estas actividades por el alto riesgo de inseguridad que presentan, y más si las personas salen a rodar solas.

Serrano indicó que solo en la última semana fueron reportados dos de estos actos delincuenciales. Los kilómetros 9 y 12, hacia Patio de Brujas y el Alto de los Padres, se han convertido en zonas peligrosas para los ciclistas de la ciudad. “Vamos a hacer un ejercicio con los usuarios, para que cuenten cuáles consideran son los puntos rojos de mayor cantidad de hurtos”, agregó.

Desde Ciclaramanga se han conocido denuncias por parte de los ciclistas que han sido víctimas o conocen casos de tales robos.

Hay diferentes modus operandi que han implementado los asaltantes en los corredores viales más concurridos por los deportistas del área metropolitana de Bucaramanga. Con armas blancas o revólveres, en motocicletas y grupos de criminales acechan a los ciclistas para despojarlos de sus pertenencias como celulares, plata y en muchas ocasiones, las mismas bicicletas.

Serrano detalló también que los delincuentes incluso han seguido a los ciclistas para robar las ciclas que guardan en sus garajes, o les hacen conversación diciéndoles que se les cayó alguna pertenencia para proceder a empujar al ciudadano y así hurtarle el medio de transporte.

Invasión a las ciclorrutas, un malestar permanente

Diego Moreno, Director Ejecutivo de la organización Ciclaramanga, manifiesta que la inseguridad al transitar por las ciclorrutas de la ciudad no ha cesado, pese al control que ha hecho la Dirección de Tránsito de la ciudad. Dice que por lo general son los motociclistas los que conducen a toda velocidad por estos carriles exclusivos, incluso, en contravía.

“Es un riesgo saber que a estos motorizados no les importa violar esta norma. Esto no incentiva a que la gente vea la ciclorruta como un espacio seguro para transporte activo, y no querrán moverse en bicicleta”, indica Moreno.

La directora de la Oficina de la Bicicleta afirmó que este es un trabajo constante que se realiza por parte de la Dirección de Tránsito y Transporte, pero el obstáculo que presentan es llegar a la cultura de los ciudadanos para que comprendan la importancia y el papel de estas vías exclusivas.

Serrano recordó también la sugerencia de no salir solo a rodar por las rutas y tratar de ir en grupo. “No nos arriesguemos a exponer nuestros elementos electrónicos como celulares en zonas expuestas. Siempre estará la institucionalidad para poder articular este tipo de problemáticas”.