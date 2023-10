De acuerdo con el experto, “este fenómeno natural se iniciará a las 11:45 a.m. de ese sábado, 14 de octubre, y su punto máximo se verá exactamente a la 1:32 p.m. El eclipse terminará a las 3:11 p.m.”

“Sin embargo, en el caso de Bucaramanga no se apreciará completamente; sólo se verá de manera parcial”, dijo Jhonattan Pisco, profesional del Grupo Halley, adscrito a la Universidad Industrial de Santander, UIS.

Jhonattan Pisco informó que “el próximo domingo, 8 de octubre, “dictaremos un taller en la UIS, de 10:00 a.m. a 12 del mediodía sobre cómo construir cajas negras para ver el sol sin usar accesorios ópticos”.

Emocionados, tal vez conmovidos, como cuando llega Navidad, los niños y los adultos, en distintos puntos de la calle 36 con carrera 15, se apresuraron a agarrar entre sus manos los ‘miles de eclipses’ que se caían de los árboles y que se habían formado entre sus hojas por efecto de los rayos de la ‘mordida’ luz solar.

Las miradas ya no se dirigían hacia lo alto, sino al suelo, a la sombra de los árboles que ‘llovían’ eclipses en miniatura, que no sólo se podían ver, sino también tocar. Pero como el azar de los acontecimientos a todos no les permitió la misma suerte, muchos tuvieron que contentarse con usar las gafas de Fotojapón.