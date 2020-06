Así transcurrió el 'plantón nacional por el fitness' en Bucaramanga

David Anaya, vicepresidente de la Asociación de Gimnasios de Santander, Asogym, fue uno de los organizadores del plantón pacífico que se realizó a nivel nacional este martes 16 de junio desde las 10 de la mañana frente a las alcaldías y gobernaciones. Los propietarios de gimnasios, entrenadores y todos los que son parte del gremio se unieron para llegar a acuerdos con los dirigentes.

Alrededor de 250 personas del sector deportivo como propietarios de gimnasios y entrenadores físicos identificados con camisetas blancas y carteles, estuvieron a las afueras de las instalaciones reclamando atención del gobierno.

El objetivo era dialogar y solicitar apoyo para la reapertura física de los establecimientos deportivos. “Es un llamado al gobierno nacional, departamental y municipal ya que nosotros somos un gremio que aporta a la salud mental y física de las personas y desde que inició la cuarentena hemos acatado las normas, pero esta vez necesitamos respuestas”, indicó Anaya.

El alcalde Juan Carlos Cárdenas se presentó y dialogó con los manifestantes. "He estado gestionando con el ministro de salud para seguir reactivando económicamente la ciudad, esto es un proceso largo por lo menos de unos dos años con protocolos. Cuando he mencionado que vayamos a los parques es porque hay que ser creativos no podemos ir a lugares cerrados por ahora, el cuidado no es solamente responsabilidad de los dirigentes sino de todos como ciudadanos",afirmó el Alcalde.