Los primeros síntomas

Al llegar a la ‘Ciudad Bonita’ decidieron no alojarse en sus casas paternas sino aislarse en un apartamento. Sabían que el COVID-19 estaba en plena expansión y que habían estado fuera del país, por lo que tal vez el virus los había rondado.

Hacia la 1:00 a.m. del pasado 20 de marzo, fecha en la que arrancó el primer toque de queda ordenado por la Gobernación de Santander, *Daniel y su novia aterrizaron en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, tuvieron que esperar cerca de cuatro horas allí hasta que tomaron el primer vuelo de regreso a Bucaramanga.

Cuando las dolencias lo aquejaron pensó que era gripa pero cuando las altas temperaturas en el cuerpo no paraban sospechó que tal vez se había contagiado.

Pasaron casi 72 horas hasta que el 23 de marzo, el joven comenzó a sentirse mal. Tuvo fiebre toda la noche, el malestar general lo derribó y el dolor de cabeza no lo calmaban las repetidas dosis de Acetaminofén que ingirió.

El diagnóstico oportuno

A las 6:00 a.m. del 24 de marzo y tras haber hecho una búsqueda en Internet encontró los teléfonos de Santander Previene, las líneas dispuestas por la Secretaría de Salud de Santander para orientar a quienes registran síntomas similares o propios del coronavirus. A la fecha, este servicio ha atendido a más de 15 mil personas en Santander.

*Daniel narró que al comunicarse con una de las líneas “me contestó una mujer e hizo una serie de interrogantes. Me preguntó si había estado fuera del país, si había tenido fiebre, malestar y dolor de cabeza”. Con las respuestas positivas, el viajero reforzó sus sospechas de contagio.

La mujer al otro lado de la línea le preguntó que EPS lo atendía y el joven dijo que “fue una de las decisiones más acertadas haberme comunicado con la Secretaría de Salud porque no pasaron más de 15 minutos de haber colgado la llamada cuando un médico de la EPS se comunicó conmigo. Me hizo más preguntas y anunció que se me practicaría la prueba”.

El 26 de marzo, tres días después de su primera llamada, personal médico tocó a su puerta. En el procedimiento le introdujeron un hisopo por la nariz hasta llegar a su garganta, lo guardaron en una bolsa plástica y la muestra se llevó a análisis.

La notificación con el ‘positivo’ llegó el 31 de marzo y ya con el resultado *Daniel siguió luchando contra el virus, que ahora tenía nombre propio.