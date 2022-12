$!Así venden pólvora ilegalmente en pleno centro de Bucaramanga

A plena vista no se identifican los vendedores. Ya están prevenidos, son muy cautelosos. Ellos son conscientes que está prohibida la venta de artículos pirotécnicos en las calles y espacios públicos del área metropolitana de Bucaramanga.

“Tengo ‘matasuegras’ a $7.000, estos son los que más ‘totean’. Le doy tres ‘pañoletas’ en $2.000. Los paquetes de truenos se los dejo en $20.000”, precisó el vendedor informal.

En la misma caja esta persona exhibía otros productos como ‘martinicas’, ‘volcanes’ y ‘chispitas’. Su cautela era evidente, al igual que su intranquilidad. Continuamente el vendedor miraba a los alrededores, como si tratara de advertir la presencia de policías o funcionarios de la Administración Municipal.

Negociamos la pólvora, se la compramos e incluso nos dijo que este miércoles de Noche de Velitas tenía previsto un significativo incremento en las ventas. Desde allí continuamos preguntando por pólvora sobre la calle 34.

Media cuadra más arriba, en la esquina de la carrera 16, en las afueras de un reconocido supermercado de cadena, encontramos otra venta ilegal de ‘matasuegras’ y ‘truenos’. En esta oportunidad se trató de un vendedor informal de velas.

Tenía exhibidos varios tipos de velas sobre una ‘zorra’ o carrito, y solo dos cajas de ‘chispitas’ a la vista. Al preguntarle si tenía más pólvora, levantó un trapo que cubría la parte inferior de la ‘zorra’ y sacó una caja con más artículos pirotécnicos.

Una cuadra más arriba evidenciamos otro caso similar, un vendedor que ofrecía a ‘grito entero’ velas desde los $3.000 y que de forma disimulada comerciaba pólvora en pleno espacio público.

“Nos toca así, tenerla escondida. Si la Policía o la Alcaldía me cogen con pólvora me quitan la ‘zorra’, la mercancía y además me multan”, dijo este comerciante informal del Centro.

En materia de prohibiciones en el área metropolitana es importante precisar que, además de estar prohibida la venta de pólvora en las calles, tampoco se permite el uso o manipulación por parte de la ciudadanía en general. Quienes deseen hacer muestras de pirotecnia deberán solicitar previamente el permiso ante cada alcaldía.