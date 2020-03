El pasado jueves 26 de marzo se notificó un alza en el número de nuevos contagios. Hasta el momento en Estados Unidos, hay 82.179 pacientes confirmados, 1.177 muertes, 1.868 recuperados y 79.397 casos activos. El presidente Donald Trump, aún no declara cuarentena en toda la nación, a pesar de que estados como California, Nueva York, Illinois, Oregón, Washington, Nueva Jersey, Connecticut, Luisiana, Delaware y Ohio, ya dictaron esta medida.

Cuatro bumangueses que residen en ese país viven de maneras diferentes el momento difícil por el que atraviesa la humanidad, a pesar de que todos concuerdan en que es necesario que los ciudadanos norteamericanos tomen más conciencia de lo difícil de la situación.

David Flórez, un periodista Santandereano de 24 años, vive en Chicago en el estado de Illinois hace 4 meses. Según David, “el país de la abundancia, se encuentra totalmente desabastecido en insumos básicos y médicos. Es triste ver cómo la gente es inconsciente al comprar demasiadas cosas y no pensar en los demás. Los latinos han tenido que cerrar sus restaurantes a pesar de que se les sigue cobrando la renta.”

El joven asegura que el gobierno ha tomado medidas tardías, “ahora quieren hacer cumplir las normas con rigurosidad cuando el virus está totalmente esparcido. Desearía uno que no le ocurriera lo mismo a Colombia. Al igual que muchos gobiernos, han priorizado más la economía que la vida, y esto nos deja ver cómo estamos como sociedad. Ha habido mucho descontento por parte de algunos gobernadores con las medidas de Trump.” comenta Flórez.

A 1581,3 km, en la ciudad de Boston, Massachusetts, María Isabel Parada asegura que en su estado han optado por tomar medidas de acuartelamiento. La joven bumanguesa que se encuentra en el país norteamericano por un intercambio estudiantil, comenta que “los ciudadanos se han tomado esto de manera muy relajada, la carretera sigue llena de carros, la gente sale a correr, hace su vida normal, y no se están tomando las medidas como se debe, aún soy muy incrédulos ante el Coronavirus”.

“Los supermercados grandes solo dejan entrar una cantidad de personas en específico, ya que hay mucho desabastecimiento. Yo he estado encerrada, evitando salir al cien por ciento, en cada estado ya se empezaron a dictar la medida de “block”, es decir que nadie puede salir. Aquí cada estado tiene sus propias leyes, el gobernador de Massachusetts tomó acciones para ayudar a las personas sin hogar”, comenta Isabel.

Miami ha sido una de las ciudades más criticadas debido a las pocas medidas que se han tomado en medio de las “vacaciones de verano”, donde los turistas siguen poblando las playas de la ciudad a pesar de la situación que se vive.

Según Laura Rojas, colombiana nacida en Santander quien vive en el país ‘yankee’ hace dos años y medio, “a pesar de que acá prima la economía, el desempleo ya está disparado, la vida como la conocíamos hace un mes, ya no existe. En Miami hay una cuarentena sugerida desde el martes pasado, no puedes salir a menos de que sea estrictamente necesario, pero a nivel general la gente todavía no es tan consciente, especialmente los jóvenes.”

“Ha sido muy difícil mantener a los jóvenes en línea con las medidas que ha tomado el gobierno ya que estamos en “spring break”, muchos siguen de fiesta a pesar de que los establecimientos comerciales no están abiertos. Los bares están cerrados hace menos de un mes, pero la gente sigue celebrando en las calles y en los hoteles, ya que pueden seguir consiguiendo alcohol en los supermercados, los jóvenes piensan que como no son la población foco de peligro con el virus, no les pasará nada.” agrega Laura.

La mujer ratifica que “el gobierno ha sido consciente y ha generado unas medidas para aliviar un poco económicamente a las personas que pagan impuestos, los habitantes legales van a recibir en las próximas semanas 1200 USD y las parejas que tengan niños, 500 USD adicionales por cada menor, inicialmente será solo una vez, aunque se ha contemplado que se vuelva a dar dependiendo del momento en que baje la curva de contagios.”

Además aseguró que van a haber ayudas para los medianos y pequeños empresario que no hayan despedido a nadie, ya que recibirán hasta el 50% del pago de la nóminas de sus empleados, como incentivo para que pare el desempleo.

“Es una realidad distinta, yo he trabajado desde mi casa hace una semana, salgo lo necesario, pero a pesar de esto, hay chicas en vestido de baño como si nada, gente paseando perros, y socializando con normalidad.” concluye.

Por último, Andrea Basto, bumanguesa que reside en el estado de Nueva York, asegura que “lo bueno es que se puede salir a hacer actividades que no impliquen contacto con nadie. En mi caso evito salir, dejé de ir a la ciudad de Nueva York.”

“El presidente Trump dijo que pensaba reabrir todo el comercio en la celebración del “easter” que es el próximo 12 de abril, pero no es una medida que parezca que se vaya a realizar porque los casos han aumentado de manera alarmante y hay que ser coherentes.” comenta.

“En el caso New Jersey, me parece que ha tomado medidas muy pertinentes, ya que ordenó toque de queda desde las 8:00 p. m. hasta las 5:00 a. m.” “En los supermercados de acá se encuentra todo, pero casi no hay cosas frescas, como bananas, aguacates y cosas así. Me parece que las autoridades dictaron normas pertinentes pero todo depende de la ciudadanía. Acá no hay carros en las calles, si uno va trotando y se encuentras a alguien en la misma acera, una de las dos personas se cambia de carril, para mantener distancia. Antes de que el gobierno implementará medidas, muchas empresas ya habían dictado la medida de teletrabajo.” afirma Andrea.

Basto concluye que quienes se han visto más afectado son los que trabajan de manera “ilegal”, ya que dependen del día a día, y actualmente no hay oportunidades para ellos.

Actualmente, la ciudad de Nueva York es vista como el epicentro del virus en Estados Unidos. Las autoridades sanitarias buscan controlar el exponencial crecimiento del COVID-19 en este lugar, y manifiestan que actualmente requieren el doble de las camas hospitalarias disponibles, para atender la contingencia por los contagios.