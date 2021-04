A causa de la pandemia del COVID-19, de nuevo la Semana Mayor en Santander y, en general en todo el territorio nacional, se vivirá de una manera diferente. Claro está que no será como la del 2020, porque la reapertura gradual de los diferentes renglones de la economía, bajo estrictos protocolos de bioseguridad, permitirán que este año se puedan realizar más actividades.

Así las cosas, un significativo número de personas aprovechará lo que resta de los Días Santos para llevar a cabo esas ‘vueltas’ o ‘diligencias’ que tenían pendientes.

Pero, para continuar con esos planes, lo aconsejable es que lea la siguiente información que será de sumo interés para programarse de la mejor manera, pues entidades oficiales, financieras, prestadoras de servicios públicos, plazas de mercado, sistemas de transporte y hasta medios de comunicación ajustaron sus horarios de acuerdo con sus directrices de cada año y las de los entes gubernamentales para la contención del SARS-CoV-2.

Metrolínea

El Sistema Integrado de Transporte Masivo, Sitm, informó que desde hoy y hasta el domingo 4 de abril, es decir Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Pascua, su operación iniciará sobre las 4:55 a.m. y cerrará sobre las 9:30 p.m.

No operará la ruta T2 que tiene el trazado Estación Lagos-Estación Quebradaseca-Estación Lagos, tampoco la ruta AP14 que tiene el trazado La Ladrillera-Estación Provenza Occidental-La Ladrillera. Las frecuencias en horas valle también tendrán aumento.

A partir del lunes 5 de abril la operación retorna a su normalidad.

Clobibga

El Sistema de Bicicletas Públicas de Bucaramanga, ClobiBGA, anunció que del 1 al 4 de abril se mantendrá fuera de servicio. El lunes 5 abril se retoman actividades para la atención normal de los más de seis mil usuarios que están registrados en la plataforma.

Cámara de Comercio

La Cámara de Comercio de Bucaramanga, junto con sus seccional, no tendrá atención Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo, así como el Domingo de Pascua.

A los empresarios que tengan alguna solicitud o trámite pendiente se le recomienda, para evitar aglomeraciones en los horarios habituales, que se retomarán la próxima semana, ingresar a la página Web www.camaradirecta.com o solicitar cita con los promotores comerciales en el 652 7000.

Bancos

En cuanto a las entidades financieras, lo más aconsejable es que utilicen los canales digitales, sucursales virtuales, aplicaciones móviles, cajeros electrónicos, datáfonos y corresponsales bancarios. Ni hoy, ni mañana, tampoco el domingo, habrá atención presencial en sucursales físicas por ser festivos.

Entre tanto, varias de estas se programaron para abrir este sábado 3 de abril, en sus horarios acostumbrados para este día, como Davivienda, Bancolombia, Banco de Bogotá, Banco Popular, Banco AV Villas y Banco Agrario de Colombia.

Vanguardia

La edición de papel del Sistema informativo de Santander no circulará los días 2 y 3 de abril, solo hasta el domingo 4 de abril se podrá volver a leerlo. No obstante, las personas que quieran estar al día con los hechos que son noticia, pueden consultar en Vanguardia.com.

Pico y Placa

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga aclaró que la medida del Pico y Placa en la capital santandereana no se aplicará Jueves Santo y Viernes Santo porque son catalogados como festivos.

Sin embargo, como la restricción no fue cancelada para esta Semana Santa, se reactivará el sábado 3 de abril, en el horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. No podrán movilizarse los vehículos cuyo último dígito de la placa termine en 3 y 4.

Recuerde que desde hoy, aunque no se aplique, rige la rotación en los dígitos que estará vigente por abril, mayo y junio. Así las cosas, desde el lunes 5 de abril, entre las 6:00 a.m y 8:00 p.m., tendrán restricción los automotores y motocicletas cuyas placas terminen en 7 y 8; el martes, 9 y 0; el miércoles, 1 y 2; el jueves, 3 y 4; y el viernes, 5 y 6.

Terminal de Transportes

La Terminal de Transporte de Bucaramanga trabajará 24 horas sin Pico y Cédula.

Para evitar aglomeraciones se recomienda usar el servicio de Telepasaje (637 1000 extensión 546 ó 0) para adquirir su tiquete.

Gobernación y alcaldías

La Gobernación de Santander, así como las alcaldías de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, incluyendo entes descentralizados, no abrirán sus puertas durante los días Jueves y Viernes Santo. La reapertura se hará hasta el lunes 5 de abril.

Aeropuerto

El Aeropuerto Internacional de Palonegro mantendrá operación normal desde y hacia los diferentes destinos, de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. Habrá conexiones directas hacia Medellín, Bogotá, Cartagena, Cali y Cúcuta, entre otros.

Solo se cerraría en caso extremo como, por ejemplo, que se registre mal tiempo.

Tránsito

Las diferentes entidades de Tránsito del área metropolitana restablecerán su horario habitual de atención al público el próximo lunes 5 de abril, para trámites y servicios. En la parte operativa se mantendrá un equipo de funcionarios dispuesto a atender cualquier eventualidad.

Plazas de Mercado

La Plaza de Mercado Central de Piedecuesta estará cerrada el viernes 2 de abril. Asimismo, la Administración Municipal prohibió las actividades informales de venta de alimentos pecuarios y agropecuarios y otros en los alrededores y sectores vecinos.

Justo este mismo día, la Plaza San Francisco y la Plaza de Mercado Central, en Bucaramanga, no tendrán atención; el resto de días, en la San Francisco se trabajará de 4:00 a.m. a 4:00 p.m. y, en la Central, hoy el horario será de 6:00 a.m. a 2:00 p.m. y el sábado y domingo vuelve a su normalidad que es de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

Supermercados

Los almacenes de la cadena como Éxito, Jumbo y Metro abrirán habitualmente, dependiendo de la sede.

El Santísimo

El Ecoparque Cerro del Santísimo, en Floridablanca, abrirá todos los días de 3:00 p.m. a 9:00 p.m., sin aplicación de Pico y Cédula. Para la llegada de visitantes ha alistado una serie de actividades culturales, además del espectáculo de la fuente multimedia que será a las 6:15 p.m. y a las 8:15 p.m.

Panachi

El Parque Nacional del Chicamocha estará abierto todos los días, a partir de las 11:00 a.m. También está exento de Pico y Cédula.

Pico y Cédula

A propósito del Pico y Cédula, tal y como fue decretado por la Gobernación de Santander y las diferentes alcaldías, se mantiene la medida par e impar, lo cual restringe la adquisición de bienes y servicios en establecimientos comerciales.

Toque de queda

En el área metropolitana de Bucaramanga, hasta el 5 de abril, el toque de queda y ley seca empieza todos los días a las 10:00 p.m. y termina a las 5:00 a.m.

Recolección de aseo

Veolia informa que el servicio de recolección y transporte de residuos se prestará con total normalidad en Floridablanca, Girón, Bucaramanga, Piedecuesta y Barrancabermeja durante la Semana Mayor. El viernes 2 de abril no se realizará recolección de residuos especiales como escombros, inservibles, follaje y corte de césped.

En este sentido, en los demás días, la recolección, barridos y demás servicios serán prestados con total normalidad.

La Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos, la Emab, y la Empresa Municipal de Aseo, Alcantarillado y Acueducto de Floridablanca, comunicaron que las rutas de recolección de aseo se mantendrán para el Jueves Santo y Viernes Santo sin modificación en horarios y frecuencias; esta última indicó que realizará barrido, limpieza de vías y áreas públicas en el Casco Antiguo de Floridablanca y sitios turísticos.

Seguridad

Con el fin de que los ciudadanos mantengan la tranquilidad y la seguridad de su entorno, se desplegarán operativos de vigilancia y control para prevenir e intervenir en posibles alteraciones de orden público, e igualmente garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

En todo el territorio santandereano se tendrán en operación 44 puestos de seguridad, con el apoyo de 2.500 policías y funcionarios del Gobierno Departamental. La Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía habilitará puestos de control en los puntos turísticos, para garantizar la seguridad y orientación a los ciudadanos.

Centros comerciales

La Florida Centro Comercial abrirá sus puertas hoy de 10:00 a.m. a 8:00 p.m; mañana, de 10:00 a.m. a 7:00 p.m; y el sábado y domingo, de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. En lo referente a la Terraza 360 y restaurantes todos los días funcionarán de 11:30 a.m. a 9:00 p.m.

Parque Caracolí abrirá todos los días a las 10:00 a.m., pero hoy y mañana cerrará a las 8:00 p.m., el sábado a las 9:00 p.m. y el domingo a las 8:00 p.m.

Cacique Centro Comercial conservará el horario habitual del comercio, que es de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.