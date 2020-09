$!Atención: En agosto han muerto 541 personas por COVID-19 en Santander

Sin bien en un comienzo el panorama era alentador con un departamento casi libre de virus, el aumento de las cifras ha demostrado quizá la desobediencia y falta de responsabilidad individual por parte de muchos santandereanos.

Agosto ha sido hasta ahora el mes con mayor número de muertes. Sin sumar la cifra del último día del mes, se habían reportado 541 fallecimientos, es decir, el 72.6% del total de víctimas mortales de la pandemia en el departamento.

De estos 541, 180 eran mujeres y 361 hombres; siendo Bucaramanga, con 258, el municipio con más casos de muertes, seguido de Floridablanca con 95; Barrancabermeja con 57; Girón, 50 y Piedecuesta, 34.

De acuerdo con Víctor Castillo, presidente de la Fundación Cardiovascular de Colombia, “Santander es la región del país con más incidencia, la que más muertes está aportando en Colombia”, las estadísticas lo demuestran, en algunos días la cifra ha alcanzado a Bogotá.

Y esa tendencia parece ir en ascenso, explicó Castillo, “según el Instituto Nacional de Salud, el pico de la pandemia para Santander llegaría en la tercera o cuarta semana de octubre. Efectivamente los contagios y muertes van a aumentar porque la gente no es consciente del riesgo, se les ha dicho pero son irresponsables, el estado ya no puede hacer nada con eso, no se puede prolongar un aislamiento, ya es responsabilidad individual. Tengo información de que muchos ni se dejan hacer las pruebas, se va a morir mucha gente si seguimos así”.

La gráfica del INS muestra que para esta fecha, es decir, mediados de octubre, Santander podrá registrar más de 1300 casos diarios para luego empezar su descenso. Se prevé que para mitad de diciembre, la cifra esté en más de mil casos diarios. Que llegue de nuevo a ceros tomará más de 20 meses.

Según los datos, la mayoría de víctimas mortales han sido hombres, con un total de 502, mientras que en el caso de las mujeres las muertes son menos de la mitad: 243.

En cuanto a cifras por municipios, Bucaramanga ha aportado la mayoría de muertes por COVID-19, con 346. Le siguen Floridablanca con 138 y Barrancabermeja con 85.

Girón, 66; Piedecuesta, 47; San Gil, 13; Cimitarra, 8; El Playón y Lebrija; 7 cada uno; Puerto Wilches, 6; San Vicente de Chucurí y Sabana de Torres, 3; Curití, Málaga, Santa Helen del Opón, Socorro y Valle de San José, 2; Chipatá, Onzaga, Pinchote, Rionegro, Suaita y Vetas, 1 caso cada uno.

Sin embargo, hay una cifra alentadora, de los 17.773 casos confirmados, 9.150 ya son pacientes recuperados, por lo que 7.878 personas permanecen activas en el departamento.

De los activos, 7.072 se recuperan en casa, 561 están hospitalizados y 245 en Unidad de Cuidados Intensivos. El reporte también muestra 17 pacientes en UCI que provienen de otros departamentos.