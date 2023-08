Atención: no habrá ‘Día sin carro y sin moto’ en Bucaramanga en septiembre

Este horario extendido hasta las 5:00 a.m. se implementará entre las cero horas del 7 de septiembre y las 24 horas del 24 de septiembre próximos. (Fotos: Archivo / VANGUARDIA)

Así las cosas, ya no se hará esta medida restrictiva el próximo 19 de septiembre, tal y como se había anunciado con anterioridad.

La petición de los comerciantes formales, quienes en reiteradas oportunidades le insistieron al Municipio la importancia de no realizar un nuevo ‘Día sin carro y sin moto’, fue escuchada.

Los defensores de ese tipo de medidas ambientales instan a los ciudadanos a hacer una sana reflexión sobre la necesidad de modificar la forma en la que nos movemos, pues a largo plazo será obligatorio evaluar formas alternas al vehículo particular.

No obstante el descarte de la jornada para este año, el Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB, recordó la importancia de promover el uso de sistemas de transporte sostenibles.

Esta restricción vehicular, además de permitir la exploración de otras movilidades, siempre reduce a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero en la ciudad, reduce el estrés, favorece el ejercicio físico y permite tener mejor ánimo y un mejor descanso.

No obstante tales bondades, quedó claro que no se realizará un nuevo ‘Día sin carro y sin moto’ en septiembre en el área metropolitana de Bucaramanga; es más, se estudia la posibilidad de no hacerla en lo que resta de 2023.