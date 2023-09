$!Atento: 25 pasaportes se anulan cada día en Santander porque los ciudadanos no los reclaman

De acuerdo con la coordinadora de la Oficina de Pasaportes de Santander, Jessika Viviana Moreno, “muchos usuarios sacan la cita por plataforma o de forma presencial, son atendidos, realizan todos los pagos, pero no vienen a recoger el pasaporte”.

Desde la Oficina de pasaportes se explicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la resolución 6888, estipula que su un usuario adelanta el trámite de expedición del pasaporte y no asiste a reclamarlo seis meses después esta diligencia se procede a anular el documento.

La funcionaria indicó que “cada día entre 20 y 25 pasaportes tienen que ser devueltos a la Cancillería porque no se reclaman. Cuando esto sucede, la persona debe iniciar desde cero dicho proceso, agendar cita, pagar nuevamente e ir a reclamarlo”.

Además del horario habitual de atención de la Oficina de Pasaportes, de lunes a viernes entre 7:30 a.m. a 11:30 a.m. y de 1:00 p.m. a 4:30 p.m., se preparan jornadas sabatinas, cada 15 días, para que los usuarios acudan a reclamarlos. Precisamente, la Oficina de pasaportes anunció que este sábado, 23 de septiembre, abrirá sus puertas en jornada especial de 8:00 a.m. a 12:00 m. para entregar pasaportes.

Expedición de pasaportes seguirá en Santander