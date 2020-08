El director de Gestión del Riesgo de Santander, Cesar García, explicó que las precipitaciones de la segunda temporada del año estarían entre un 30% y un 60% por encima de lo normal.

Para mitigar las posibles tragedias crecientes súbitas, el funcionario solicitó a los mandatarios locales tener actualizados los planes municipales de Gestión del Riesgo y la estrategia de respuesta a las emergencias.

“Se deben tener listos los simulacros para las evacuaciones de aquellas familias que viven a orillas de los ríos, sus bancos de maquinaria y citar al Concejo Municipal de Gestión del Riesgo para trabajar de la mano con los organismos de socorro...”, comentó García.

Igualmente, el Director de Gestión del Riesgo de Santander solicitó a los ciudadanos mantener buenos comportamientos para evitar desastres. “Se debe ser responsable y no botar basura a las alcantarillas, cuidar las fuentes hídricas, porque de eso depende salvar vidas”, puntualizó.

Por su topografía, Santander es susceptible a que ocurran fenómenos naturales como inundaciones, deslizamientos, crecientes súbitas y avenidas torrenciales como las que se registraron a principio de año en Piedecuesta.

Entre las acciones que la Administración Departamental recomienda se encuentra adelantar un monitoreo en las zonas de laderas inestables, evitar exponerse en zonas de alto riesgo de inundación y deslizamientos, disponer adecuadamente los residuos sólidos y no taponar caños y quebradas. Es decir, no se deben arrojar basuras o escombros a los afluentes.

Igualmente, para la protección de cada persona se le solicita a cada ciudadano actuar con precaución: evitar correr bajo la lluvia, no resguardarse debajo de los árboles, utilizar puentes y no tratar de cruzar corrientes de agua. Los conductores no deben manejar con altas velocidades ni circular por zonas inundadas.

Para evitar daños en la infraestructura de las viviendas, las familias deben limpiar los techos, canales y canaletas para que no se acumule el agua. Se debe hacer una revisión para detectar daños estructurales y goteras que puedan provocar la caída de material.

Ya se han reportado emergencias

La Alcaldía de Barrancabermeja declaró la calamidad pública tras las inundaciones y deslizamientos ocurridos tras las fuertes lluvias del pasado 22 de agosto.

Un torrencial aguacero de casi tres horas afectó las viviendas de asentamiento humano la Bendición de Dios y otros cuantos sectores ubicados. Se estima que cerca de 1.000 familias sufrieron los estragos.

Igualmente, en el municipio de Santa Bárbara se registraron afectaciones por las lluvias el pasado fin de semana. La vía de acceso al casco urbano registra algunos puntos críticos.