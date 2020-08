Audio: El mensaje viral de un oncólogo ante ocupación de camas UCI por COVID en Bucaramanga

“Información extra, quiero informarles que nuestras clínicas están abarrotadas de COVID. Bucaramanga y Floridablanca no tienen espacio para atender pacientes. Situación que se me hace importante compartir”, inicia el audio viral.

El oncólogo aseguró que no hay ningún programa de gobierno “de expansión suficiente para atender esta difícil situación. A las autoridades se les solicitó todo el esfuerzo para prepararnos porque esta situación, que es el principio del ascenso a la punta de la pandemia en Santander, nos ha cogido muy temprano”.

De acuerdo con el mensaje de Rojas, no hay medida diferente al autocuidado que pueda resolver la situación de Santander.

“Antes de generar pánico quiero mantenerlos informados. Que sigan tomando todas las medidas, porque si hoy nos llegan personas a las urgencias las posibilidades de ser atendidos adecuadamente son casi nulas. Les recomiendo amigos que se queden en sus casitas, si no pueden salir, y si su trabajo lo pueden hacer de manera virtual, me parece la mejor manera. Eviten a toda costa salir”, dijo.

Además, informó de una difícil situación, toda vez que ya se tiene conocimiento de pacientes con cáncer contagiados con el virus. “Ya en cáncer, que no esperábamos ver pacientes, empezaron a llegar pacientes con cáncer y COVID. Son pacientes que se cuidan mucho y sin embargo sus familias los han contaminado”.

La recomendación, dice Rojas en el mensaje, la hace con mucho cariño y “con la esperanza de que todos sigamos sanos y podernos abrazar más adelante. Espero que, como líder de sus familias y comunidades, ayudemos a que esto no se nos siga propagando”.

El profesional de la salud hizo énfasis en la grave situación que atraviesa Santander, después de estar tranquilos cuando los gobernantes aseguraban que el departamento era modelo y ejemplo para el país.

“Pero cuando uno sale a las calles ve que el comportamiento social riñe con todo lo que está sucediendo y la gente no quiere hacer caso de las recomendaciones. Por lo tanto, el número de enfermos que vamos tener va a ser altísimo y quizá nos vaya a pasar lo de otras ciudades si no actuamos ya: se nos van a empezar a morir los pacientes en las calles y en las puertas de las clínicas”, dijo.

El jefe de Oncología de la Foscal informó también que tanto este centro médico como la Foscal Internacional, en la fecha en que fue hecho el audio, no tenía disponibilidad para un solo paciente más.

“Ayer Victor Castillo (Presidente del Hospital Internacional de Colombia) dijo que su hospital tampoco tiene camas. La clínica Metropolitana ha abierto otra clínica porque lo que tiene, ya lo tiene absolutamente lleno. La Comuneros está llena. Y en el Hospital (Universitario de Santander) hay algunas camitas, pero en pabellón general en donde a ninguno de nosotros nos gustaría llegar. Entonces esta información es para que sigamos protegiéndonos y evitar este verraco virus”.

En conversación con Vanguardia, el doctor aseguró que con el audio, enviado a un grupo de Whatsapp con amigos egresados del mismo colegio, no pretende alarmar pero sí hacer un llamado a la ciudadanía para motivar el autocuidado.

“Fue un audio que envié al grupo de compañeros del colegio. Alguno de ellos visualizó el impacto de lo que yo estaba informando y lo difundió. Pero más que generar pánico era informar. Ver personas enfermas con el COVID en las clínicas, instituciones llenas, es muy grave. Eso hace difícil el ejercicio de la profesión y el riesgo de la comunidad, de tener complicaciones, es mucho mayor”, explicó el profesional.

De acuerdo con Rojas, el panorama de esa semana era muy gris, pero ha visto cómo ha mejorado las cosas, aunque no con el impacto que debería, pero sí cree que se han tomado decisiones en pro de la ciudad.

“Con todos los equipos que han llegado en los últimos días, las cosas han cambiado un poquito. Pero era alertarlos sobre la situación, porque va a ser muy grave si no actuamos ya. Durante los primeros meses de cuarentena los médicos aprendieron a conocer y manejar la enfermedad y a prepararse, espacio que no tuvieron países como España o Italia. Pero si la comunidad no colabora no habrá medida que disminuya la mortalidad del virus”, explicó.

Para el médico, el problema no es salir a trabajar, es hacerlo sin protegerse, sin seguir recomendaciones, aglomerados, porque eso es lo que conduce a una mayor transmisibilidad del virus.

Además, aseguró que ya son dos los pacientes con cáncer que padecen también de COVID-19.

“Quisimos evitar al 100 % el contagio del virus en pacientes con cáncer. Por eso se implementó telecitas para evitar al máximo el acceso de los pacientes a la institución, pero ya hay dos pacientes de cáncer con COVID-19”, expuso el médico.