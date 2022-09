$!Se disparan las quejas por fallas de EPS en Santander

“Cada día estoy peor de la espalda, el dolor es terrible. Tengo un trastorno en la columna. Debido a los problemas cervicales, el médico me ordenó una resonancia magnética. Desde julio espero el procedimiento, ya me lo han aplazado dos veces. En octubre se vence la autorización que me expidieron”.

Esta denuncia corresponde a una usuaria del régimen contributivo de salud en Bucaramanga, quien advirtió que, debido a retrasos de la EPS a la cual está afiliada, no ha podido avanzar en su tratamiento médico para contrarrestar sus afecciones de espalda.

Lea también: Urgen obras contra la erosión en 10 zonas críticas de Bucaramanga

Hablamos de una de las fallas que más se cometen en Santander por parte de la Empresas Promotoras de Salud: retrasos y barreras que impiden a los usuarios acceder oportunamente a citas y procedimientos con especialistas.

El descontento y la indignación de los santandereanos van en aumento. De acuerdo con las estadísticas más recientes entregadas por las autoridades, en el departamento se dispararon las quejas presentadas formalmente por parte de los afiliados a EPS.

Le sugerimos: Dos meses demorarán obras que causan trancón en la autopista Floridablanca