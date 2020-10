Las muertes por causa del Sida registraron un significativo incremento en Santander durante la primera mitad de 2020, de acuerdo con las estadísticas más recientes publicadas por el Dane.

En el presente año las fatalidades ocasionadas por dicha enfermedad se elevaron en 46%, comparando los indicadores de la vigencia actual con los de 2019.

Según las cifras del Dane, durante los dos primeros trimestres del año anterior se contabilizaron en el departamento 45 fallecimientos por Sida, mientras que en dicho lapso de 2020 este índice de muertes fue de 66; es decir, hubo 21 casos más en el presente año.

La Organización Mundial de la Salud, OMS, explica que el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (Sida) es un término que se aplica a los estadios más avanzados de la infección por VIH, y se define por la presencia de alguna de las más de 20 infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con el VIH”.

Por esta razón tanto expertos y como autoridades insisten en la aplicación de prevenciones como el uso del condón, y en la importancia que tiene el diagnóstico oportuno del VIH y su inmediata intervención con tratamiento médico.

Se emprendió proyecto en Bucaramanga

La capital santandereana fue una de las siete ciudades colombianas seleccionadas para ejecutar un proyecto de prevención contra el VIH, con recursos del Fondo Mundial.

Con el trabajo conjunto de la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial, ENTerritorio, el Gobierno Local y el Instituto de Salud de Bucaramanga, Isabu, en junio pasado se puso en marcha esta iniciativa.

Tal estrategia está dirigida especialmente a hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, trabajadoras sexuales y migrantes. Es preciso informar que la población en general también puede acceder de forma gratuita a los beneficios, como el caso de personas heterosexuales.

Este proyecto consiste en la aplicación rápida, confidencial y sin costo de la prueba de VIH, con apenas una cita previa que se puede asignar de forma telefónica o a través de internet (ver recuadro). De confirmarse la presencia del virus, la persona automáticamente recibe un acompañamiento por parte de expertos para que inicie el tratamiento médico que necesita.

“El aumento de relaciones entre hombres y la migración de extranjeros determinaron en el año 2019 que ENTerritorio escogiera a Bucaramanga para llevar a cabo este proyecto. La implementación de este programa implica actividades de prevención y educativas sobre el VIH y ETS (enfermedades de transmisión sexual), entrega de preservativos, lubricantes, y material higiénico de inyección, entre otros elementos necesarios”, informó la Administración Municipal.

“Es muy importante, porque EPS e IPS fallan”

Diego Ruiz Thorrens, director de la Corporación ‘ConPAZes’, señaló que “este proyecto debe extenderse en el área metropolitana, ya que cerca del 90% de los casos de VIH en Santander se registran en estos cuatro municipios.

“Esta estrategia es muy importante porque incluye a todo tipo de ciudadanos. En muchos casos la población Lgbti tiene mayor auto cuidado y responsabilidad en su salud sexual y reproductiva, en comparación con la ciudadanía en general... muchas personas heterosexuales incluso sienten pena de hacerse una prueba de VIH”, agregó este activista.

Ruiz Thorrens también advirtió algunos descuidos de EPS e IPS. “La estrategia que se lanzó es muy importante porque la población heterosexual sufre irregularidades en clínicas y en el sistema de salud. He conocido casos de personas heterosexuales a quienes se les violó su derecho de confidencialidad y casi terminaron en suicidio. En otras situaciones no se aplica la prueba o no se entrega el resultado”, dijo.

Programe su cita

Quien desee practicarse la prueba gratuita de VIH, cuyo resultado se conoce en aproximadamente 20 minutos, previamente debe comunicarse a la línea 311 471 9396 o al correo electrónico vihpic@gmail.com. A través de estos canales se programará la fecha y hora del procedimiento, y le indicarán el centro de salud al cual deberá asistir.

De acuerdo con lo informado por el Gobierno Local, más de 200 pruebas mensuales se llevan a cabo a través de este programa.

“De salir presuntiva la muestra nosotros hacemos el acompañamiento a la persona y la enrutamos en su EPS, para que se le pueda confirmar el diagnóstico e iniciar el tratamiento”, explicó Dalgie Rangel, enfermera jefe del Isabu.

ENTerritorio dispuso los siguientes canales de atención a través de internet. En la página web www.tecuidamos.com.co los ciudadanos podrán hacer la programación de citas para la realización de la prueba. Allí mismo podrán descargar una aplicación para teléfonos inteligentes, que también permite agendar la prueba.