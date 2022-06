$!Autoridades convocan a informales para regular e impulsar sus negocios en Bucaramanga

Esta gran feria económica se realizará el próximo martes, 21 de junio, entre las 8:30 a.m. y las 4:00 p.m. en el parque Santander, en el Centro de la ‘Ciudad Bonita’. El evento es convocado por la Vicepresidencia de la República y la Alcaldía de Bucaramanga.

Dependiendo de cada caso en particular, los funcionarios de la Alcaldía brindan orientación “para analizar una posible reubicación en un centro de acopio o de comercio”, precisaron las autoridades.

“Esperamos la política pública”

Libardo Granados, vocero de los vendedores informales del Centro de Bucaramanga y quien desde hace más de una década labora en el Paseo del Comercio, indicó que además de este tipo de eventos como la feria que se convocó, “también hace falta la formulación y generación de la política pública de vendedores informales. Ya se publicó la ‘Ley Empanada’ y hasta el momento no se ha avanzado en el diseño de la política pública en Bucaramanga.

“Hasta la fecha, la administración municipal no nos ha convocado para dialogar y participar en su formulación. Esperamos que sí nos tengan en cuenta para diseñarla, y que no ocurra lo que pasó con el Plan Maestro de Espacio Público, que resultó en un fracaso porque fue una reglamentación impuesta y no se discutió previamente con los vendedores informales”, manifestó Granados.