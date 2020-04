El Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB, autorizó el funcionamiento de 34 rutas en el servicio de bus convencional urbano, que estarán habilitadas a partir de hoy. La ruta T2 de Metrolínea comienza a operar nuevamente desde este lunes.

Aunque el país se encuentra en plena emergencia sanitaria y en cuarentena, el Gobierno Nacional dispuso la obligatoriedad en la prestación del servicio de transporte público, para garantizar los desplazamientos de aquellos trabajadores que lo requieren.

Ante la reactivación de construcciones y manufacturas, el AMB les solicitó a las empresas de buses y de taxis, y a las directivas del Sistema Integrado de Transporte Masivo, atender la demanda de usuarios de acuerdo con las pautas y con los parámetros fijados, para evitar aglomeraciones y adoptar protocolos de limpieza en la flota disponible.

“La prestación del servicio se debe realizar en condiciones de eficiencia, calidad y de seguridad, tanto para los conductores como los usuarios”, señaló el AMB.

Servicio de bus

Las 34 rutas de bus convencional funcionarán solamente en tres horarios durante el día: Mañana, tarde y noche. La primera franja de servicio será entre las 5:00 a.m. y las 7:30 a.m., luego de 11:30 a.m. a 1:30 p.m., y la tercera será de las 5:30 p.m. y las 7:30 p.m.

Al interior de los vehículos y en los paraderos, conductores y pasajeros deberán prevenir que hayan personas a menos de dos metros de distancia. El AMB advirtió a las empresa que “además deben contemplar la operación durante períodos picos de demanda”, para evitar los amontonamientos de usuarios.

Vuelven a rodar desde hoy aquellas rutas que antes de la pandemia tenían recorridos en barrios como María Paz, Villa Rosa, Bahondo, Morrorrico, Quinta Estrella, entre otras zonas de la ciudad.

Ajustes en Metrolínea

Sobre la operación de Metrolínea, el AMB indicó que “debe restringir la oferta de servicios en un nivel de ocupación no superior al 35% de cada vehículo, conforme se estipula en el Decreto 575 de 2020, lo cual conlleva a que no se puede movilizar pasajeros de pie”.

Por tal exigencia, Metrolínea también implementó ajustes en sus recorridos desde este lunes. La compañía informó que “el ajuste operacional consiste en el retorno de la ruta T2 (despacho desde la Estación de Lagos en Floridablanca)

El Sistema Masivo Local también indicó que habrá “mejoras en las frecuencias de las rutas pretroncales P2, P5, P6, P7, P10, P13; y en las de las rutas alimentadoras AN1 (Norte de Bucaramanga), AF1 (Floridablanca), AP7 (Bucaramanga), APD6 y APD7 (Piedecuesta)”.

Metrolínea anunció que desde las 4:25 a.m. iniciará operaciones, y que su servicio de extenderá hasta las 8:00 p.m., en ciertas rutas.