Avanza la entrega de ayudas técnicas en Bucaramanga

En Bucaramanga, el Gobierno Local tiene identificadas a cerca de 120 personas que son potenciales beneficiarios de ayudas técnicas que entrega el Municipio. La Alcaldía se comprometió a brindarles apoyo en lo que resta del presente cuatrienio.

Hablamos de bumangueses que tienen problemas o discapacidades para poder caminar y hacer sus desplazamientos rutinarios, y que requieren sillas de ruedas, caminadores, muletas, bastones, entre otros, pero que por cuestiones económicas no pueden adquirirlos.

LEa también: Día Mundial del Síndrome de West, la enfermedad rara que produce discapacidad en los niños

Como parte del compromiso asumido, en pasados días el Municipio entregó múltiples ayudas técnicas para favorecer a 59 ciudadanos.

“En total se entregaron 15 colchonetas antiescaras, 13 sillas de ruedas hospitalarias sobre medidas, 11 sillas pato, siete sillas de uso diario, tres sillas de ruedas neurológicas, un coche neurológico pediátrico, siete cojines permanentes antiescaras importados de Estados Unidos y dos kits tiflológicos”, precisó la Alcaldía de Bucaramanga.

La inversión gestionada desde la Secretaría de Desarrollo Social fue por cerca de $74 millones.

Además de invertir en ayudas técnicas, la Alcaldía también brinda asesoría para que las personas logren acceder a dichas herramientas con sus EPS. Este acompañamiento lo encuentra en el Centro de Atención Municipal, Came, de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y 11:45 a.m.