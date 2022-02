$!Batallas de peones y caballos en el centro de Bucaramanga

El joven responde sacando su caballo, que queda justo muy cerca de su peón, mientras el ejército de blancas permanece quieto resguardando a sus monarcas. La jugada no es inocente. El corcel blanco está en línea de matar al peón negro del adversario en un solo movimiento. Hay ya una amenaza al inicio de la batalla. El hombre de mayor edad lo piensa muy poco. Está en silencio con su mirada atrapada en el tablero. Tiene múltiples opciones, pero finalmente se decide por una de esas aperturas que aprendió en videos de internet y que pone en práctica desde hace más de 20 años cuando tiene tiempo de aceptar los retos de desconocidos, en el llamado juego de reyes en medio del caótico centro de la ciudad.

El hombre, al otro lado del tablero con las fichas negras, le dobla la edad, no lo piensa mucho y reacciona con una apertura más abierta. Mueve también su peón en la línea de su rey y lo estaciona delante del blanco que acaba de ocupar la casilla. Cuatro personas, que revoloteaban por el parque Santander en el centro de Bucaramanga, se acomodan a seguir la partida como si fueran abejas embriagadas de polen.

Es un miércoles cualquiera, que se descuelga a las 4:10 p. m., Bucaramanga se transita entre sus telones grises y los carros con sus pesadillas corren de prisa para que sus ocupantes no lleguen tarde, a donde deban estar a esta hora, ajenos por completo a la metáfora de la batalla que se disputa en un cartón grueso sobre una de las dos mesas de cemento de este parque, custodiados por lustrabotas siempre en la mira de clientes, y palomas incapaces de quedarse quietas por mucho tiempo.

La lógica del ajedrecista indicaría que el joven tiene varias opciones. Puede utilizar su alfil y llevarlo al frente de los peones negros. También podría mover uno de sus peones para respaldar el que ya tiene adelante. No podría descartar sacar su caballo, y ubicarlo de forma estratégica unos cuantos cuadros adelante. Son varias las salidas. Entonces decide mover un cuadro adelante al peón delante de su reina, en lo que no parece una amenaza inminente. Las fichas negras responden ubicando su peón en línea de ataque del alfil, que el joven estacionó adelante hace poco. Está en peligro.

Ya hay dos partidas más de ajedrez que se disputan en la otra mesa del parque, donde caben perfectamente cuatro jugadores y dos tableros. Hace un calor sofocante, pero al menos en este lado de la ciudad no se siente mucho, aunque hay que admitir que los rayos del sol parecen filosas puyas que agobian. El joven no movió su alfil, que podría ser una jugada defensiva simple. No. Tan temprano decide sacrificarlo y mueve su reina, en una táctica que nadie entendió con precisión.

- Es muy temprano. Cuide su reina.

Le dice el oponente devorándose el alfil blanco que cayó a las mazmorras fuera del tablero del ejército negro. Son varias las posibilidades que pueden darse con 32 piezas y 64 casillas, pero el capitán de las blancas parece andar extraviado. Lo admite el público que los sigue, pero el joven permanece en silencio atado con su mirada al tablero.

Desde hace cinco años aproximadamente unas 40 personas se citan en las tardes en el parque Santander para disputar partidas de ajedrez, algunas de las cuales superan la jornada de luz natural o el fuerte clima, y ante la deficiente iluminación de este espacio público recurren a los potentes bombillos del pasillo de acceso de la entidad bancaria, sobre la carrera 35, que de paso también los protege de aguaceros repentinos. Claro, no falta los recursivos que con luz proveniente de teléfonos celulares compensan las zonas oscuras del tablero. Todos son amantes del juego del ajedrez de forma recreativa.