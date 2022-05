Batallón de Infantería Número 14 Capitán Antonio Ricaurte invita a prestar el servicio militar

Con varios beneficios para quienes deseen portar el camuflado, el Batallón de Infantería Número 14 Capitán Antonio Ricaurte invita a los hombres mayores de 18 años a prestar el servicio militar.

Entre los beneficios que se pueden obtener están una bonificación mensual proporcional al 30% del salario mínimo legal vigente, formación laboral productiva, servicios de salud, alojamiento, piscina, vestuario y zonas sociales.

Además, quienes decidan hacer parte del Ejército Nacional podrán acceder a un reconocimiento salarial al momento de pensionarse.

Incluso, después de los 12 meses de servicio podrán ser convocados para continuar con la carrera profesional.

Además: “Si les dolió la extradición de alias Otoniel, pues les va a seguir doliendo”: Mininterior sobre el paro armado

Requisitos

Para hacer parte del Ejército Nacional deberá contar con la mayoría de edad, la cédula de ciudadanía con origen colombiano, no ser hijo único, no tener tatuajes, no reportar fracturas ni cortaduras y no tener pie plano.

El mayor Johan Andrés Moreno Calderón, ejecutivo y segundo comandante de este batallón, invitó a hacer parte de las filas de estos pelotones.

"Invito a todos los bumangueses barones a que integren esta institución como soldados regulares del segundo contingenten del 2022", dijo el uniformado.