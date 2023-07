$!Bebé milagro en Santander: nació con 25 semanas de gestación y 520 gramos de peso

Un embarazo llega a término a las 39 semanas. Un recién nacido sano puede pesar entre 2.000 y 4.000 gramos. Pero Luna nació cuando su mamá llegaba a la semana 25 de gestación y pesó tan solo 520 gramos.

Su sobrevivencia es catalogada como una de las más retadores en la historia de la institución, pues días antes de comenzar a vivir tuvo que trasladarse a otro país. Nubelys Ávila Guerrero viajó de Aruba a Colombia para dar a luz a su primera hija pues en ese país no estaban en la capacidad de atender un parto tan prematuro.

El avión ambulancia aterrizó en Bucaramanga el 31 de julio de 2022 y un día después Nubely dio a luz.

“Nosotros generalmente tenemos un límite de viabilidad de 26 semanas, pero asumimos a Luna (25 semanas) como un reto. Ellos llegaron de afuera buscando una ayuda y lo mínimo que podíamos hacer era ofrecérsela de forma ética, profesional y responsable”, aseguró Jorge Luis Alvarado Socarrás, coordinador de la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal.

La gestante había sido diagnosticada con preeclampsia, una condición que se caracteriza por el aumento de la presión arterial y afecta a diferentes órganos. Este trastorno puede generar complicaciones graves, incluso mortales, para la madre y el bebé.

“Empecé con un fuerte dolor en la boca del estómago que no me dejaba ni dormir. Cuando fui al hospital en Aruba me internaron, me explicaron lo que pasaba y me recomendaron adelantar el parto”, recordó.

Tres meses antes de lo proyectado, Nubelys se convirtió en madre. A las 4:13 de la tarde nació Luna Daniela Winterdal, con tan solo 520 gramos, un peso casi ocho veces inferior al que puede tener un recién nacido.

En ese momento, hasta una medalla de oro de los pasados Juegos Olímpicos (556 gramos) pesaba más que ella.