Bomberos al rescate animal

A mediados de mayo de este año se recibió una llamada en el Cuerpo de Bomberos de Floridablanca, la comunidad alertaba sobre un animal atrapado en un automotor en el parque La Pera de Floridablanca. Leonardo León y dos bomberos más salieron en la máquina M-16 hacia la cancha del sector, cuando abrieron el capó del automotor se sorprendieron. Allí se encontraron con una boa de gran tamaño, que halló abrigo y resguardo en este lugar. Tras varias maniobras y portando un equipo de protección pudieron rescatar, poner a salvo y liberar al animal.

Otra de estos recordados episodios ocurrió en el barrio Palmeras Primer etapa del municipio ‘dulce’. Una zarigüeya que intentaba pasar de un árbol a otro usó las cuerdas de media tensión para trasladarse, y desafortunadamente murió electrocutada. Sin embargo, al ser retirada, se hallaron seis pequeñas crías que sobrevivieron al estar protegidas en el saco del marsupial. Estas fueron rescatadas y entregadas a las autoridades ambientales.

En tal sentido, el bombero León Amorocho, dijo que “a cada rescate acudimos con los recursos necesarios para salvaguardar la vida. En ocasiones son procedimientos difíciles, pero los realizamos con toda la dedicación para evitar que se lesionen y poder entregarlos en perfecto estado”.

Como estos, son cerca de cinco animales que a diario rescatan los Bomberos de la ciudad. En lo que va corrido del año este grupo de socorro reportó el rescate de 215 especies animales en Floridablanca y 85 en Girón.

Al respecto, el tecnólogo del área de Gestión Ambiental del Cuerpo de Bomberos de la ciudad, Diego Suárez, afirmó que “en el área metropolitana de Bucaramanga hay riqueza de biodiversidad. En temporada de lluvias estas especies tienden a acercarse a las viviendas cercanas a las zonas verdes en busca de protección. Por tal motivo, hemos encontrado iguanas en duchas, murciélagos en closets, serpientes en vehículos, perezosos en rejas de antejardines y zarigüeyas en árboles y redes eléctricas”.

Pero los animales silvestres no son los únicos que han sido salvados por esos hombres. Ellos recordaron que los animales domésticos también hacen parte de su prioridad, como en una ocasión que tuvieron que romper la estructura de un edificio para liberar a un gato atrapado en una tubería, y otra ocasión en la que sacaron a un canino atrapado en una quebrada canalizada y entregarlo nuevamente a las manos de su dueño.

Aunque muchos de estos animales generan pánico en la comunidad como el caso de una babilla de gran tamaño hallada en la Zona Franca, el experto ambiental destacó que “la idea de preservar la vida silvestre. Estos animales nos prestan servicios muy importantes. Las boas y babillas ayudan al equilibrio del ecosistema, porque se alimentan de otras especies. Las iguanas, osos perezosos y puerco espines consumen frutas y a través de su proceso de digestión ayudan a la dispersión de semillas y por ende de la expansión de la flora. Asimismo, las zarigüeyas, mal llamados faras, y que gozan de una mala reputación son vitales porque controlan plagas. Comen garrapatas, pulgas y piojos, ayudando a crear barreras para la población urbana”.

El bombero Leonardo León confesó que “siempre me ha llamado la atención el servicio a la comunidad y por eso decidí ser bombero y hacerme partícipe de lo que me gusta. Cada vez que puedo salvar una vida de estos animales me da mucha alegría y me queda la satisfacción del deber cumplido, de haberles podido darles una oportunidad de que continúen con su vida de forma tranquila y en el lugar al que pertenecen”.

Por su parte, el tecnólogo del área de Gestión Ambiental del Cuerpo de Bomberos de la ciudad, Diego Suárez hizo un llamado a las personas para que no usen la violencia en contra de los animales. “La comunidad en ocasiones se altera con la presencia de estas especies y por eso les entregamos recomendaciones porque los animales son vulnerables y sólo están buscando lugares para resguardarse”.

Suárez Ramírez reiteró que “nuestra institución seguirá enfocada en que la atención de emergencias se realice de forma eficaz, oportuna pero también con el compromiso del cuidado del medio ambiente”.

Si usted quiere reportar el hallazgo de un animal o alguna especie que esté en peligro en Floridablanca puede comunicarse a través de las líneas 119 y 607-6750666 y en Girón al 607-6750665.