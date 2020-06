Bucaramanga activa plan para buscar a 1.889 estudiantes

Tras no saber nada de 1.889 estudiantes, ni siquiera conocer cuál es el compromiso de la familia frente al proceso educativo que se debe adelantar en el marco de esta emergencia, la Secretaría de Educación de Bucaramanga intentará seguirles el rastro. Lo que se podría considerar como un ‘bloque de búsqueda’ contará con la participación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, y Migración Colombia.

En el tercer Comité Municipal de Convivencia Escolar, donde el tema central fue, precisamente, la permanencia de los estudiantes en casa cumpliendo con sus compromisos escolares, se establecieron los pasos para intentar descubrir su paradero. Sin embargo, esta actividad iniciará hasta que se tenga el nuevo reporte de cuántos estudiantes aún están fuera del marco de la educación en casa porque los padres de familia o adultos responsables no se han comunicado.

Las autoridades con este plan intentarán, entre otras cosas, establecer si el estudiante era de origen venezolano y regresó a su país, si es población vulnerable y no ha podido atender esta metodología de educación o si, por el contrario, está siendo sometido a algún tipo de vulneración de derechos.

Ana Leonor Rueda, secretaría de Educación Municipal, aseguró que “estaremos revisando con mucho juicio este tema para individualizar cada caso y podernos acercar a la meta del 100% de los estudiantes que están atendiendo la educación en casa, por junio y julio”.

De acuerdo con lo que se pudo establecer, la cifra de los 1.889 menores que no han sido atendidos con las actividades pedagógicas preparadas por los docentes, durante la temporada de aislamiento, ha disminuido considerablemente en las últimas semanas. Es decir, en el primer registro se alcanzaron a contar 3.400 estudiantes, cuyo paradero era desconocido, pero gracias a un trabajo articulado la cifra bajó. Desde el viernes, se intentaban consolidar nuevos datos para establecer si justo este indicador siguió con su tendencia a la baja o tuvo alguna otra variación.

Rectores y docentes de las instituciones educativas, de donde se tienen los registros de estos estudiantes, aseguran que no han logrado localizarlos ni con llamadas, ni visitas a las direcciones de residencia señaladas, por lo que la Secretaría de Educación Municipal tomó la decisión de poner dicha situación en conocimiento del Icfb y Migración Colombia

De igual manera, Personería Municipal, Defensoría del Pueblo y comisarías de Familia estarán atentos a recibir denuncias que representen vulneración de derechos de los menores.

Según la funcionaria, ya se está llegando al 98% de la atención de toda población estudiantil oficial. La meta, por supuesto, es alcanzar el 100%.

Y es que si bien las condiciones de muchos menores no son las mejores para avanzar con sus procesos académicos desde casa, debido a que no cuentan con conexión a internet, no tienen computadores y a veces ni siquiera celulares, la Alcaldía de Bucaramanga, incluso la comunidad en general, intenta que ninguno de ellos desista de seguir estudiando.

Rueda hizo un llamado a los padres de familia para que sigan trabajando la educación en casa. “No podemos bajar la guardia. Debemos concentrarnos en todas las actividades pedagógicas que lleguen de manera presencial, a través de guías, o de manera virtual, a través de plataformas”, acotó.

Cifras de estudiantes

A corte de marzo, la Alcaldía de Bucaramanga confirmó que 77.814 estudiantes se encontraban matriculados en las diferentes instituciones educativas oficiales, del sector urbano y rural. De esta cifra, 5.099 son de origen venezolano y 1.909 tienen alguna discapacidad.