Bucaramanga celebra el día del Orgullo Lgbt en medio de la pandemia

Y menos, si se tiene en cuenta la difícil situación que las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero han vivido en tiempos de cuarentena: en aislamiento en sus casas con familiares que les discriminan, sin los recursos suficientes o en situación de vulnerabilidad por su situación como migrantes.

La Plataforma Lgbtiq Santander, así como las organizaciones en diferentes municipios de la región como Girón y el Magdalena Medio están articuladas para esta marcha virtual.De 3:00 p.m. a 5:00 p.m. se estará transmitiendo el evento que se realizará con la organización Plataforma Lgbtiq del Magdalena Medio y de 5:00 a 7:00 p.m., será la transmisión del “Pride 2020” en el área metropolitana de Bucaramanga en las redes sociales de la Plataforma.

La idea, además de conmemorar el día, es hacer hincapié en los retos que afrontan las personas Lgbtq con la pandemia que trajo la COVID-19. En Colombia, este 28 de junio la organización nacional Colombia Diversa desarrolla también una marcha virtual y el viernes 3 de julio, los defensores de derechos de la población transgénero en Bogotá convocan a una marcha en las calles para protestar contra las medidas represivas de la alcaldía de Claudia López, así como por el abuso policial del cual son víctimas constantes.

El movimiento tiene la hastag #JusticiaParaAlejandra, haciendo referencia a la muerte de Alejandra Monocuco, ocurrido el pasado 26 de junio en Bogotá, al parecer por negligencia médica.

Inclusión

En Bucaramanga, el pasado viernes la Alcaldía de Bucaramanga lució los colores de la bandera Lgbt. La secretaria de Desarrollo de Bucaramanga, Natalia Durán, explicó que con la campaña ‘El amor no se esconde’ se busca promover el respeto, la equidad y el restablecimiento de derechos de esta población. “Estamos consolidando una visión de ciudad, un Plan de Desarrollo que es incluyente y que genera oportunidades para todas la personas”, señaló.

La funcionaria aseguró que en medio de la conmemoración del ‘Orgullo Lgbt’ se quiere reconocer la diversidad y los derechos. Además, anunció que se trabajará de la mano del Comité Técnico Lgbt que fue creado en el 2013. “Daremos una continuidad a las estrategias de comunicación, visibilización y reconocimiento”.

Durán destacó que dentro del Plan de Desarrollo en cabeza del alcalde Juan Carlos Cárdenas se contempla un programa focalizado para la población Lgbt. “Recogemos estrategias que enmarcan la política pública como orientación psicológica y jurídica para personas con orientaciones sexuales diversas y sus familias. Es importante involucrar a las familias”, recalcó.

Entre tanto, el Ministerio de Interior se refirió a la implementación de una política pública que permita garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los ciudadanos miembros de la comunidad Lgbt.

“El Gobierno Nacional tiene un compromiso con la defensa y protección de los derechos de todas las personas. En Colombia no hay derechos de distintas categorías, colores o ideologías. En el Ministerio del Interior promovemos y garantizamos el ejercicio de los derechos civiles y políticos de los sectores LGBTI, lideramos la política pública que da garantías a sus derechos, y trabajamos en proteger su vida, libertad, integridad y seguridad”, aseguró la Ministra del Interior, Alicia Arango.

A la mencionada política pública se le suma que, tal como se indicó en el Plan Nacional de Desarrollo 2028-2022, se está trabajando en la construcción de un plan de acción de la política LGBTI con 21 entidades del orden nacional, desde donde surgió el ‘Grupo Técnico para la Garantía en el Goce Efectivo de los Derechos de las Personas LGBTI’.

En el marco de los anuncios referentes a este grupo social, se hizo hincapié en la reactivación de la Mesa de Casos Urgentes, desde donde se busca articular y coordinar las acciones necesarias para la atención de casos que vulneren los derechos a la vida, la seguridad y la integridad de esta población.

¿Cuál ha sido la situación de la población Lgbtq de la región en cuarentena?

Diego Ruíz, director de la Coorporación ConPazes, asegura que para muchas personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, la cuarentena “se convirtió en un verdadero infierno, principalmente, para los niños y adultos mayores”. Ruiz señala que la discriminación hacia los jóvenes con una orientación sexual o identidad diversa se acentuó durante el confinamiento. “El estigma y la discriminación en razón de la orientación sexual sacaron lo peor de muchos padres en contra de sus hijos menores de edad y de muchas familias en contra de personas mayores Lgbtq. Nos hace falta muchísimo para comprender que las poblaciones Lgbtq necesitan, a partir de la relación con sus seres queridos, amor y respeto, no miedo e intimidación”, señala Ruiz.

Explica que a la corporación han llegado las denuncias de tres mujeres lesbianas de población migrante que fueron víctimas de agresión sexual por parte de hombres. “De las tres mujeres, dos tuvieron la oportunidad de regresar a Cúcuta (no tenemos información de si cruzaron o no la frontera). Una de ellas sí se quedó y decidió denunciar al agresor”, indica Ruíz.

Así mismo, la corporación se reunió en días recientes con la policía para tratar el tema de las amenazas contra la vida e integridad de varias mujeres trans trabajadoras sexuales y algunas agresiones físicas “por parte de jíbaros y nuevos ‘dueños’ de algunos territorios. Las más afectadas son, nuevamente, las mujeres trans migrantes que no tienen cómo comer, que no acceden a un apoyo estatal y que mucho menos tienen permiso especial de permanencia”, indica Ruiz. Así mismo, el proyecto Santander Vihda recibió solicitudes de acompañamiento legal y asesoría dirigida a personas de la población Lgbtq viviendo con VIH.

“Estas personas manifestaron que en tiempos de pandemia la discriminación por ser personas viviendo con VIH y Lgbtq es doblemente notable, principalmente porque a muchos nos les han brindado atención en salud integral ni muchos menos tratamientos. Hablamos de 12 personas, revisando historias clínicas física y digitales”, concluye Ruíz.

Hacen falta políticas públicas

Edgar Pérez, integrante de la Plataforma Lgbtiq Santander, señala que a nivel local y nacional, el movimiento por el reconocimiento de los derechos de esta población señala la ausencia de políticas públicas.

“Hemos tratado de replicar a nivel nacional un mensaje de alerta y un llamado de atención a los gobiernos que no han sido diligentes con el tema de la política pública nacional y mucho menos con el tema de las políticas públicas territoriales”. Pérez señaló que ni Santander ni sus municipios cuentan con una política pública que tenga presente los lineamientos nacionales para el respeto y la garantía de los derechos de las personas Lbgtq.

“En el proceso de articulación para el Pride hay siete municipios: Barbosa, San Gil, Barrancabermeja y el Área Metropolitana. Vinimos de un recorrido decantando distintos temas, entre ellos el aislamiento libre de violencia, la cual se ha incrementado al interior de nuestras familias durante este tiempo”, indica Pérez.

Igualmente, el joven activista hace un llamado a la unión de las organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos de la población Lgbtq. “Somos organizaciones diversas, con diferencias históricas, con reivindicaciones de distinto tipo, pero queremos mostrarle al departamento un movimiento Lgbt unido por objetivos comunes en causas comunes como el tema de la ausencia de voluntad para desarrollar políticas públicas, lo que sucede no por la pandemia, sino que esto viene pasando desde siempre”, señala Pérez.

Con todo, indica que las administraciones de municipios como Piedecuesta y Barrancabermeja han manifestado su compromiso por hacer una caracterización de la población Lgbt. Además, este año se realizará la elección de la nueva mesa departamental.

El caso de las personas trans “es importante recordar que las personas Lgbtq son muy diversas y su situación depende de su nivel socioeconómico, la región en la que viven, o si lograron preservar su trabajo”, explica Juliana Martínez, profesora de la American University, Wahsington, DC y coordinadora de proyectos de Sentiido.

La experta explica que, en particular, la población transgénero se ha visto afectada durante la cuarentena por la violencia policial y la discriminación, así como la ausencia de ayudas del estado. “Esto es muy grave porque es una población con una alta vulnerabilidad: desde la imposibilidad de conseguir empleo, más en tiempos de pandemia, y la vivienda. Se espera que se queden en la casa, pero si no tienen casa, no se puede quedar allí. Hay una condición histórica de vulneración de las personas Lgbtq en general y de las personas trans en particular, que se ha agudizado con la pandemia”, señala Martínez.

El apoyo de las marcas

Sin embargo, un avance que se podría mencionar para este 2020 es la transformación empresarial que algunas marcas como Movistar, Claro y Colpatria están implementando en sus espacios de trabajo para transformar la percepción hacia las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero y evitar así la discriminación.

Natalia Guerra, Directora de Asuntos Públicos de Movistar, explica que la compañía ha desarrollado una política colaborativa de inclusión que abarca un comité de equidad, un manual de comunicación interna para educar sobre la diversidad a sus empleados y proveedores, así como ofrecer espacios seguros para respetar la expresión de género y las nuevas masculinidades.

“Las compañías deberían entender cómo es nuestra sociedad y no dejar a nadie afuera. Eso les hará más accesible a sus clientes. Hay que transitar entendiendo que la diversidad existe”, explica Guerra.

Por su parte, Scotiabank Colpatria hace parte de Pride Connection, una red de compañías a nivel mundial que tiene como consigna promover ambientes laborales inclusivos para la comunidad LGBT+. “Actualmente adelantamos acciones para recibir la certificación Friendly Biz Corporativo, sello otorgado a las entidades amigables con las comunidades allí representadas”, puntualizó Maria Isabel Botero, vicepresidenta de Recursos Humanos.