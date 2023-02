$!Bucaramanga del ayer: Así vivíamos cuando nos adelantaron la hora por el ‘apagón’.

Las que antes eran las 5:00 a.m. se convirtieron en las 6:00 a.m. Y obvio, si antes entrábamos a las 8:00 a.m. a la oficina, nos tocaba comenzar la jornada una hora más temprano.

Él, tres décadas después de su paso por la Alcaldía y un tanto retirado de la política, recuerda que padecía de una especie de ‘apnea obstructiva del sueño’ que, de manera literal, no lo dejaba conciliar el sueño sino hasta avanzadas horas de la madrugada.

“Imagínese, yo medio podía dormir a las 3:00 a.m., que en ese entonces eran las 4:00 a.m. y cuando me daba cuenta tenía que hacer consejo de gobierno con mi gabinete inmediatamente, en medio de las tinieblas. No sé cómo no me enfermé”.

De sus ruedas de prensa recuerda, con cariño una simpática anécdota: “Un día me llamó al teléfono de mi despacho el periodista de radio Gustavo Remolina, a las 3:00 a.m., y me preguntó cómo veía yo la educación del Municipio. Me pareció un ‘atrevimiento’ que me llamara a esa hora de la madrugada, sin caer en cuenta que, en el papel, eran las 4:00 a.m. y Gustavito ya estaba al aire con su noticiero. Le contesté, de manera precisa, que era de ‘muy mala educación’ que me llamara a esa hora. Cuando me percaté, mi injustificado ‘regaño’ salió al aire y toda Bucaramanga me escuchó. Menos mal que en esa época no existían las redes sociales, porque mi respuesta cantiflesca hubiese sido viral”. “Hoy, tres décadas después, recuerdo ese momento con una singular nostalgia”.

“De mi paso por la Alcaldía en ese entonces, recuerdo que me llegaban denuncias de personas que cuestionaban la contaminación auditiva que surgió con la mano de plantas eléctricas que se habilitaron en muchos negocios. También recuerdo que las asociaciones de padres de familia me alegaban que debía cambiar el horario de las clases, porque sus hijos llegaban dormidos a estudiar. Al final, todos, incluido yo, nos acostumbramos a madrugar”.