Bucaramanga, sin tapabocas desde el domingo

El Ministerio de Salud y Protección Social confirmó, en las últimas horas, que Bucaramanga ya logró cumplir con los lineamientos para eliminar el uso del tapabocas en lugares cerrados. Al tiempo, anunció que desde el próximo 15 de mayo, en los entornos escolares, este elemento de protección tampoco será obligatorio.

El pasado 25 de abril, la cartera ministerial indicó que a partir del 1 de mayo, los municipios que cuenten con el 70% de su población vacunada contra el COVID-19 con esquemas completos y el 40% con dosis de refuerzo podrán levantar el uso del tapabocas en espacios cerrados. Sin embargo, en un listado previo donde se mostraban las localidades que a la fecha cumplían con esos dos requisitos, no aparecía Bucaramanga, ni ningún municipio del área metropolitana.

Dos días después de esto, Minsalud comunica que hoy publicará la tabla actualizada, confirmando que entre las capitales que a corte de 27 de abril ya habían logrado dichos indicadores estaban Bucaramanga, Tunja, Armenia, San Andrés, Leticia, Manizales, Ibagué, Pereira, Bogotá, Barranquilla, Medellín y Popayán. En total, hasta ayer, 525 municipios de Colombia contaban con el 70% de cobertura con esquemas completos y 205 municipios alcanzaban el 40% con dosis de refuerzo.

El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey, ratificó lo anterior, tras anunciar a través de su cuenta de Twitter que “desde el próximo domingo 1 de mayo, en nuestra ciudad no será obligatorio el uso del tapabocas. Es una gran noticia para toda la ciudadanía y las empresas. Seguimos vacunando y protegiendo la vida de los bumangueses”.

Según el mandatario, el 98% de los bumangueses tienen al menos una dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2 aplicada, el 86% ya completaron esquemas y el 42% tiene dosis de refuerzo. Sin embargo, esto no es motivo para bajar la guardia, pues se hace necesario que las personas mayores de 12 años que hayan completado sus esquemas de vacunación y hayan cumplido los cuatro meses de inmunización se apliquen el refuerzo.

La medida, tal y como la presentó el Minsalud, exceptúa a los espacios donde se ofrecen servicios de salud, los hogares geriátricos, y los diferentes sistemas de transporte terrestres, acuáticos y aéreos.

Lea también: Aumentan amenazas a líderes sociales y ambientales en Santander

En las instituciones educativas

Con respecto a los espacios abiertos y cerrados de los colegios y universidades, el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, dijo que se tomó la decisión de eliminar el uso de la mascarilla, a partir del 15 de mayo.

Vacunas disponibles

Las autoridades locales y departamentales hacen un llamado a la población en general para que se acerquen a los puntos de vacunación masiva, donde hay biológicos suficientes para iniciar, completar o reforzar esquemas de vacunación. Si bien, los casos de contagio y muertes por COVID-19 han disminuido drásticamente, el virus sigue presente.

En la última Encuesta de Pulso Social, publicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, Dane, se reveló que las personas que aún no se han vacunado en Bucaramanga y el área dijeron no haberlo hecho por que no han tenido tiempo para ir a vacunarse y porque no encuentran la marca con la que quieren inmunizarse.

Después de Neiva y Quibdó, en el área metropolitana de Bucaramanga es donde más hay población que se niega a aplicarse la dosis de refuerzo. Aseguran que no creen que la vacuna pueda ser lo suficientemente efectiva y que pueda ser insegura debido a los potenciales efectos adversos.

Preguntas y respuestas

Estas son algnas preguntas realizadas por nuestros lectores:

¿Me van a exigir tapabocas en el restaurante?

No. Tampoco en el cine, centros comerciales, eventos masivos.

¿En el avión debo usar tapabocas?

Sí. En los vuelos, en los cruceros y en los servicios transporte masivo se mantiene el uso de la mascarilla.

¿Si no estoy vacunado me puedo quitar el tapabocas?

Sí. Pero las autoridades recomiendan a las personas acceder al biológico para garantizar la protección ante la enfermedad grave, ya que el virus aún no ha desaparecido.

¿Si tengo gripa debo seguir usándolo?

Sí. Los epidemiólogos recomiendan que en cualquier ambiente el uso del tapabocas y lavado de manos frecuente deben mantenerse si se tienen síntomas respiratorios.