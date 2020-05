La cuarentena ha afectado trabajos, hogares, planes e incluso horas de sueño. Hace días en Twitter fue tendencia #InsomnioNacional y un reciente estudio encontró que el 58% de las personas está teniendo cambios en los patrones de sueño.

Eso fue lo que le pasó a Daniel Duque la noche del 21 de abril, el mismo día en el que el presidente Duque anunció la extensión de la cuarentena hasta el 11 de mayo.

Daniel Duque tiene una empresa pequeña y la cuarentena, como a muchos en el mundo, afectó su trabajo. Pero ha podido mantenerse.

“Yo no tengo problemas y tengo cubiertas mis necesidades básicas ¿Por qué no ayudar a otras personas para que al menos no pasen hambre en esta cuarentena?”, pensaba Duque la noche que no podía dormir.