Bucaramanga, zona de ‘cráteres’: ¿qué pasa con el mantenimiento de la malla vial?

VOCES DE LOS CIUDADANOS

Luis Salazar, taxista: “Casi todas las calles de Bucaramanga tienen huecos. Yo no sé de dónde saca la Alcaldía el cuento de que ha arreglado el pavimento”.

Abel Villamizar, conductor particular: “Las vías parecen coladeras: están llenas de huecos por todas partes. Hemos solicitado resellos y aún no se ven las obras”.

Edwin Salas, motociclista: “Me he visto ‘matado’ con la cantidad de huecos que uno encuentra en Bucaramanga. Por donde uno vaya, aparecen las troneras”.