Bumanguesa denuncia cobros excesivos en la reprogramación de un viaje que no pudo hacer por la pandemia

Según el relato de la joven, que además se conoció en redes sociales, ante la ausencia de una solución de parte de la aerolínea, los cinco tiquetes que María Juliana compró en Avianca con destino a Panamá le costaron $792 mil cada uno. Hoy cuando quiere reprogramar debe pagar cerca de $5 millones por diferencia tarifaria.

“Nuestro viaje estaba programado para el 30 de abril del 2020, pero como ya sabemos llegó la pandemia y la solución obviamente era reprogramar. Sin embargo, al hacer la diligencia me enteré que debo cancelar $841.650 por cada tiquete (ida y vuelta), que se convierten en $1.600.000 por cada persona, un monto mucho más alto de lo que yo pagué”, mencionó.

Según la joven, se ha comunicado en reiteradas oportunidades con Avianca, explicándoles su intención de reprogramar el viaje en el momento en que los tiquetes cuesten el valor que ya se canceló. Sin embargo, las respuestas han sido nulas.

“Todo estaba pago. El hotel ha sido súper flexible con la reprogramación, no me ponen trabas ni me piden pagar dinero extra. Pero con la aerolínea ha sido muy complicado. No es posible que me pidan cancelar $4.208.250 por cinco tiquetes, cuando en su momento ya les pagué $3.910.000”, denuncia.

Ante la situación la joven decidió interponer una reclamación ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

“Acepto que cambiaron las condiciones, que los vuelos son escasos y que todo es mucho más costoso. Entiendo que hay momentos donde hay que pagar un monto adicional, pero es que este es exagerado”, relató.

Por lo anterior decidió solicitar la devolución del dinero, petición que tuvo una respuesta negativa.

“La pandemia no es culpa de nadie, yo le di mi dinero a Avianca y ellos deben responder por eso. Sumado a esto, el bono por el valor de la compra al que tengo derecho se vence el abril próximo, o sea que ¿voy a perder mi dinero?”, se cuestiona María Juliana.

¿Qué responde Avianca?

Según la aerolínea, la diferencia en el monto puede tener relación con la tarifa que había comprado y la fecha en la que quiere reprogramar.

“Dependiendo de la situación, algunas exoneraciones que la aerolínea habilita cubren pagos de penalidad por cambios y diferencias tarifarias, y otras eximen el pago de penalidad por cambios, más no el de diferencia tarifaria”, explicaron.

En el caso de viajeros que se vieron afectados por la suspensión de operaciones aéreas con ocasión de la pandemia (tiquete comprado antes del 31 de agosto de 2020 y con fecha de vuelo entre marzo y octubre de 2020) pueden recibir un bono por el valor de los trayectos no volados de su itinerario y redimirlo hasta el 31 de diciembre de 2021, reprogramando dichos trayectos o en otros servicios especiales como equipaje adicional, cargos por exceso de equipaje, entre otros.

“Si el viajero elegía viajar en la misma ruta antes del 30 de noviembre de 2020 estaba exento de pagar diferencia tarifaria y penalidad por cambio. Si elegía viajar después del 1 de diciembre de 2020 se mantenía la exoneración de penalidad por cambio, pero sí podrían aplicar cobros por diferencia tarifaria”.

“En los casos que aplican diferencias tarifarias, estas pueden llegar a ser altas dependiendo de la fecha elegida por el viajero. Si el tiquete original fue comprado en tarifa promocional para viajar en temporada baja y la nueva fecha se elige en temporada alta, la diferencia tarifaria probablemente será mucho más alta que el valor original”, agregaron voceros de Avianca.