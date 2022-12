Bumangueses piden resultados: ¿Mejorará la seguridad?

El pasado 17 de agosto, Luz Dary Surmay, de 36 años de edad, quien se desempeñaba como funcionaria del área de producción y programación del canal TRO, falleció tras caer de su motocicleta cuando unos individuos la habrían interceptado para robarla en cercanías al Centro Comercial Cacique.

El próximo sábado se cumplen cuatro meses de su muerte y la familia reclama celeridad para aclarar el caso. Leyland Surmay, hermana de la víctima, manifestó que “hasta la fecha las autoridades sólo nos dicen que se investiga el caso, pero nunca nos han entregado un informe oficial, mostrado videos o el material probatorio que se ha recolectado hasta la fecha”.

Surmay Muñoz agregó que guardaba la esperanza de que el caso de su familiar fuera investigado con la misma celeridad de otros que han tenido eco mediático. “Con el pasar del tiempo nos han olvidado...”, sentenció.

Por su parte, Julio César Ortega, presidente de la JAC del barrio Balconcitos, denunció que hacia las 2:00 p.m. del pasado martes un hombre forzó la puerta de la casa de su progenitora, una mujer de 90 años, y se llevó dinero en efectivo. El presunto ladrón, minutos antes, también habría intentado hurtarle el celular a una mujer y robar otra vivienda.

Ortega expresó que aunque se comunicó con el cuadrante del sector, le manifestaron que estaban ocupados atendiendo algunos desordenes en el sepelio de una persona del barrio Bucaramanga.

El líder comunal aseguró que “el Alcalde de Bucaramanga ha hecho tantos anuncios de lucha contra el hurto, pero de nuestro barrio está totalmente alejado. Creo mucho en la institución policial, pero en nuestro barrio somos víctimas constantes de hurto de celulares, de cámaras de seguridad y hasta de amenazas en mi contra”.

Asimismo, el pasado 24 de noviembre, Cristina Zafra, habitante del barrio El Prado reportó que le habrían hecho seguimiento para hurtarle una bicicleta que guardaba en la carrera 34 con calle 34.

“Después de la puerta de entrada, además, había una reja con un candado. El hombre abre el candado sin forzarlo y dañó la reja para ingresar. Entró, cogió mi bicicleta y se fue. Hasta dejó la puerta abierta” dijo la víctima.

Zafra afirmó que instauró la respectiva denuncia en la Policía y Fiscalía. “Lo único que espero es que se evidencie la gestión de las autoridades y el hecho de que ya no estamos seguros en ningún lado, ni siquiera en nuestra misma casa. Realmente es sorprendente que un ladrón llegue al punto de ingresar a un edificio y que no pase nada, que no haya solución alguna. Me parece impresionante y preocupante”.

Estos son tres casos de ciudadanos que manifiestan que el hurto no es solamente cuestión de percepción y reclamaron mayores resultados de parte de la Policía y una política de seguridad más eficiente por parte de la Alcaldía de Bucaramanga.

Escuadrón ‘antihurto’

Al respecto, el comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, teniente coronel, Misael Quiroga expresó ayer que “se consideró por parte del mando institucional un fortalecimiento de 100 hombres para el área, quienes están a lo largo y ancho de Bucaramanga de acuerdo con los polígonos establecidos para la criminalidad”. En total, 2.000 policías operarán en la capital santandereana.

El uniformado agregó que “también se asignaron 12 oficiales nuevos para que comanden los CAI o puntos claves en la contención contra el hurto. También llegó un teniente coronel para que sea el comandante del Distrito de Bucaramanga y dirigirá las estaciones Norte, Centro y Sur”.

También, el alto oficial indicó que se conformó un escuadrón ‘antihurto’ conformado por cerca de 10 grupos motorizados que actuarán en puntos georeferenciados de la ciudad en los que se detectaron mayores índices de robos. Este grupo será apoyado, en campo, por investigadores criminales adscritos a la Seccional de Protección (Sepro), Grupo Antisecuestro y extorsión (Gaula), Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y unidades del grupo operaciones y asuntos internos de la Seccional de Inteligencia Policial (Sipol).

“Este grupo llega a intervenir estos sectores. Este escuadrón ya reaccionó en las últimas horas, gracias a la información ciudadana, y logró la captura de dos individuos en moto que hurtaron las pertenencias a una mujer”, informó el comandante operativo de la Mebuc.

Además, se anunció que el cuadrante aéreo, conformado por drones, estará vigilando desde el cielo para mitigar situaciones de inseguridad.

“Decisiones a ciegas”

Al respecto, el concejal de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, argumentó que “toda medida que se pueda utilizar para mejorar la seguridad es necesaria y oportuna. El problema es que la falta de articulación entre Policía y Alcaldía nos tiene caminando a ciegas. Los datos no coinciden entre las dos entidades y mientras las decisiones se tomen con el afán de resolver un tema mediático o de percepción, las acciones no serán contundentes sino aisladas y desarticuladas”.

Beltrán Martínez expresó que “hay que hacer un trabajo sistemático y no momentáneo por algunos días mientras está el escándalo por un hurto o la muerte de alguien. Se necesitan retenes policiales constantes, allanamientos constantes, acelerar las investigaciones y establecer acciones judiciales para cerrarle la brecha a los delincuentes”.

El corporado fue enfático en afirmar que “nos están echando cuentos, nos están hablando de cifras desarticuladas que no responde a la seguridad que requieren los ciudadanos”.