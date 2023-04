Buscan a la familia de este perrito en Bucaramanga

El domingo 16 de abril, pasadas las 7:00 de la noche, una pareja encontró a un perro de raza Cocker Spaniel ensangrentado, nervioso y llorando. Al parecer fue atropellado.

“Como no podía quedarse en el supermercado donde lo vimos, decidimos llevarlo a una veterinaria cercana. El perrito estaba herido y no tenía collar. Inmediatamente comenzamos a buscar a su familia, pero hasta el momento no aparece”, indicó Julieth Lizcano, quien encontró al animal.

La mujer explicó que el perro, de aproximadamente siete años, tiene todas las características de ser un perro de casa y que aunque ya se recuperó físicamente sigue muy deprimido.

“Estamos seguros de que extraña a su familia. En la veterinaria lograron curarlo y quedó con un leve malestar en una pata. Por ahora está en un hogar de paso, pero necesitamos encontrarle la familia”, dijo Lizcano.

Si conoce a este perro o quiere ayudar a su manutención mientras encuentra a su familia puede comunicarse al número 3128886628.