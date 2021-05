$!Buscan reinventar el sabor de la hormiga culona santandereana

La hormiga culona, desde que los indígenas Guane empezaron a consumirla, ha sido un pasabocas representativo de la región.

“Estos últimos años me he interesado mucho en el tema de la alimentación por todo lo que va a representar en el futuro y por todo lo que está pasando en el planeta. Me he interesado por investigar, por ejemplo, las consecuencias de la ganadería extensiva. Eso me llevó a pensar en una alternativa de alimentación menos invasiva y fue allí donde apareció el tema de los insectos”, relata Manuel Padilla.

Vivir en Colombia, según cuenta, es una gran ventaja y una oportunidad increíble, pues en su ecosistema hay un alto porcentaje de todos los insectos del planeta.

“Los insectos como alimento se consumen ancestralmente en Asia y en África. Además la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, recomienda consumir insectos como alternativa para la seguridad alimentaria, le llaman el alimento del futuro. Es todo un universo”, comenta.