$!Calidad del clima mejora, pero sigue el pico y placa ambiental en Bucaramanga

Los dos primeros días de la implementación del pico y placa ambiental dejó claro que la calidad del aire mejoró, de manera ostensible.

No obstante ese reporte oficial, la restricción vehicular par e impar continuará, según aclaró Tránsito Local.

Es más, a partir de hoy los infractores serán sancionados con una multa equivalente a los 15 días del salario mínimo legal vigente.

A pesar de que los motociclistas y los conductores de carros particulares siguen inconformes con la medida y que incluso anuncian nuevas jornadas de protesta para hoy, la Alcaldía de Bucaramanga ratificó la medida.

Esta restricción vehicular (carros y motos particulares) aplica en las franjas horarias de 6:00 a.m. a 9:00 a.m., de 11:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. así:

Días calendario pares aplicará para placas terminadas en números pares; mientras que las fechas impares regirá para placas terminadas en números impares.

Es decir, hoy 16 de marzo, siendo día par, la restricción es para los carros cuyo últimos dígitos de la placa terminen en 0, 2, 4, 6 y 8.

Es importante recordar que este pico y placa ambiental, consignado en la Resolución 094, regirá de manera temporal hasta el 31 de marzo. Ese día se hará la evaluación respectiva ambiental.

La restricción no rige para los vehículos eléctricos, que funcionen con gas y híbridos, ni para los vehículos de los medios de comunicación.

El transporte público, entiéndase el que es tipo taxi, continuará funcionando con el pico y placa que venía rigiendo.