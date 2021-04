Campesinos de Bucaramanga reclaman arreglos en vías veredales

Aunque también sufren serias precariedades en asuntos importantes como atención en salud y acceso a internet, los habitantes del Corregimiento 1 de Bucaramanga manifiestan que el mayor problema y afectación que afrontan en estos momentos es el deterioro y el mal estado de sus vías.

La gran cantidad de huecos y de desniveles que se formaron han propiciado múltiples caídas en aquellos que se desplazan en moto, advierte la comunidad. Cuando llueve, los labriegos deben multiplicar esfuerzos para sacar sus productos de las fincas, hacer transbordos hasta en lomo de mula e ingeniárselas para transportar sus cosechas hasta el área urbana.

Y aunque la Alcaldía de Bucaramanga afirma que durante 2020 invirtió cerca de $452 millones en el mantenimiento de vías veredales, residentes del Corregimiento 1 señalan que dichos recursos no tuvieron mayor impacto en su sector.

“No hay cunetas ni recebo”

“Ayer que llovió (lunes) iba a sacar los cítricos y el plátano en una camioneta, pero la vía estaba puro ludo, el carro se deslizaba y no pudo subir. Es un problema constante en el sector de Miramar. Me tocó pagar otro acarreo y pagarles a unos muchachos en moto para que me ayudaran a sacar los cítricos. El plátano no pude sacarlo, tuve que dejarlo en la finca”, manifestó Santiago Ramos Contreras, presidente de la Junta de Acción Comunal, JAC, de la vereda San Pedro Bajo.

Los corredores de dicho corregimiento bumangués también registran pronunciadas hendiduras o grietas en ciertos tramos, originadas por las aguas lluvia y las escorrentías que se forman en medio de las vías, justamente por la falta de adecuaciones como cunetas.

Jaime Goyeneche Esteban, edil del Corregimiento 1 de Bucaramanga, indicó que “en verano no se hizo el mantenimiento preventivo que se debía hacer, y ahora con estas lluvias las vías se volvieron casi intransitables, están muy mal. Además de que no se hicieron cunetas, tampoco se aplicó el recebo, que es una mezcla de arena y piedra que sirve para cubrir las superficies de las carreteras y ayuda a que los vehículos no se deslicen.

“La Alcaldía nos prometió que como recebo usaría el material fresado de las ciclorrutas, pero no resultó con nada”, agregó este líder.

Dicha comunidad advierte que, a raíz del deterioro en la red vial, varios vecinos se han visto en aprietos para tratar de evacuar a sus familiares enfermos o con edades avanzadas.

“Somos 17 veredas, además de los centros poblados que existen. Hacemos un llamado urgente a la Alcaldía para que se destine maquinaria y personal prontamente para el arreglo de las vías, que nosotros mismos hemos tratado de reparar en las últimas semanas”, indicó Goyeneche Esteban.

72% de las vías rurales están destapadas

Bucaramanga cuenta con 142 kilómetros de vías veredales en sus tres corregimientos, según datos oficiales del Municipio. Alrededor de 102 kilómetros son carreteras destapadas, y cerca de 39 kilómetros ya tienen placa huella.

Las obras más recientes se terminaron de ejecutar hacia finales del año pasado, con la construcción de 3.800 metros lineales de placa huella que dejó contratada la Administración de Rodolfo Hernández. Esta inversión estuvo por el orden de los $3.982 millones.

Dicho proyecto benefició a 22 veredas en los tres corregimientos, con la intervención de tramos críticos y obras complementarias como estabilización de taludes.

En el caso del Corregimiento 1 cuenta con 72,9 kilómetros de vías, de las cuales 12,4 kilómetros ya tienen placa huella. Es decir, en esta zona rural de Bucaramanga aproximadamente el 82% de los corredores viales permanecen destapados y requieren algún tipo de pavimento.

“Tenemos tres cuadrillas activas”

Iván Vargas, secretario de Infraestructura de la Alcaldía de Bucaramanga, indicó que “en estos momentos ya tenemos ubicada una cuadrilla de trabajo en cada uno de los corregimientos para hacer labores de mantenimiento. Destinamos cerca de $600 millones para hacer el mantenimiento de vías rurales”.

El funcionario indicó que habrá prontitud para arreglar las afectaciones denunciadas en el Corregimiento 1.

“También vamos a ejecutar proyectos de placa huella que ya estamos desarrollando para iniciar trabajos en el segundo semestre de 2021”.

En su Plan de Desarrollo 2020 - 2023, el actual Gobierno de Bucaramanga se comprometió con la construcción de tres mil metros de placa huella.