$!Cáncer, maternidad y emprendimiento: una historia de superación en Bucaramanga

Hace año y medio, cuando terminó su relación, que de por medio tenía abusos por parte del hombre, se enteró de la fatal enfermedad. Con un nudo en la garganta, confesó que fue el momento más duro de su vida. “Yo me sentía sola. Sentía mucha confusión”. Su mayor temor era el destino de su hijo si su salud se hubiese complicado. Además, porque el papá del menor se había ido. Vivía con la duda de si era o no cáncer. Fue un sinfín de pensamientos que la acechaban en ese momento.

Por suerte fue detectado un cáncer tratable. No iba a provocar un final inesperado si se trataba con medicamentos adecuadamente y a tiempo, y eso fue lo que se hizo. Ahora se siente “espectacular”, porque no ha tenido recaídas ni sustos relacionados con dicha enfermedad.

“A esta edad no sabemos cómo superar una situación así, y más teniendo un niño. El papá de mi hijo no fue muy responsable y no me ayudó”, expresa María. No quería que los padres de su expareja se quedaran con él, y tampoco tenía a alguien que se hiciese responsable del menor.

“Gracias a Dios he superado estas cosas de forma extraordinaria con el apoyo de personas maravillosas”, dice la joven. Asegura firmemente que el día en que todo se repare del todo, le va a retribuir dicho apoyo a quienes la han acompañado todo este tiempo, pues para ella cada una de estas personas son ‘angelitos’ que Dios le ha puesto en su camino y la han ayudado a mantenerse de pie. Incluso la familia de su expareja ha estado a su lado durante todo este proceso.

Cuenta también que su psicóloga fue quien la impulsó a retomar actividades que había dejado de lado durante su embarazo y cuando vivía con su pareja. Ella y otra terapeuta fueron su polo a tierra.

Incluso conoció a una persona que la guió en el camino de los eventos, por lo que emprendió con sus propios negocios de decoraciones de fiestas, una floristería y venta de desayunos sorpresas y más detalles. Dice que esta persona también es un ángel para ella.