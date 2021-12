En medio del caos, aplauden que en esta temporada de fin de año la Dirección de Tránsito de Bucaramanga mantenga la aplicación del Pico y Placa. La restricción no se levantará debido a los problemas de movilidad que hay por varios frentes de obra en puntos críticos.

Esto, denuncian, se debe a que no tienen la suficiente planeación, son trabajos que contrario a realizarse de noche, se hacen a plena luz del día sin el debido manejo de tráfico y sin muchas alternativas viales.

Según el concejal de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, hay obras con varios años de atraso que sí podrían solucionar en parte el caos vehicular. "Obras como el par vial de la 54; la continuidad del puente de la novena hacia el sector de Provenza; la doble calzada que se traía de la Virgen La Cemento (...) obras que fueron abandonadas por desarrollar un proceso llamado ciclorrutas que tampoco fue funcional. Sumado a eso la crisis de Metrolínea que no se ha querido enfrentar de fondo sino de forma. Los portales están hechos pero el transporte pirata aplasta cualquier iniciativa legal, hay más de 126 terminalitos piratas”, explicó.

“Queremos hacer un llamado a autoridades, padres y cuidadores a que no le entreguemos artefactos de pólvora pirotécnica a nuestros hijos. Lastimosamente en novenas se presentan aumentos en el número de lesionados, por eso insistimos en cambiar esas prácticas tradicionales de celebración”, dijo.

“Para abordar el tema vial y de seguridad en Bucaramanga, debemos analizar dos perspectivas, una es que lo que está sucediendo en Bucaramanga no obedece a un tema ni temporal ni fortuito, lo primero que hay que dejar claro es que la falta de acciones contundentes desde la planeación y la proyección de la ciudad misma en temas de movilidad, hacen que hoy Bucaramanga tenga un atraso de más de 12 años”.

“Los problemas de inseguridad no obedecen solamente a estructuras de microtráfico o de bandas delincuenciales de las periferias, la verdadera problemática está en la combinación tan peligrosa de la informalidad, la ilegalidad y la delincuencia, porque al no tener autoridad sobre el tema de informalidad se le ha abierto la puerta al microtráfico, se le ha abierto la puerta a la venta de partes, por eso la venta de motos robadas ha crecido de manera desproporcionada, se está perdiendo control.

“La ilegalidad ha pasado a ser delincuencial y eso lleva a que sumado al problema migratorio, Bucaramanga esté al garete, no se desconocen las capturas y los operativos, pero lamentablemente el descuidar puntos calientes que están en la ilegalidad de manera rápida pasan al tema delincuencial.

“Todo esto entonces no es un tema de Navidad, es el resultado de que Bucaramanga no tiene rumbo, no tiene norte, cada día la ilegalidad toma más autoridad y la legalidad pierde vigencia”.