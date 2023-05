$!Carta al asesino de un joven en Bucaramanga

Al llegar a la calle y ver la sangre de su hijo en el piso, sus pocas esperanzas terminan horriblemente mutiladas bajo las luces de las patrullas de la Policía. Hernando luego admitiría que en ese instante estaba tan alterado, que exigió respuestas a quien no las tenía. Camino al Hospital del Norte se preguntaba si el mismísimo Dios podría salvar a su hijo. Pedía misericordia debajo de una noche, que ya se reventaba en mil pedazos.

- ¿Dónde? Solo atinó a preguntar el hombre de 55 años, mientras las puertas del infierno se le abrían sin piedad. Pegado a su teléfono celular, solo en su finca, intenta comprender por qué su hijo no llegaría esa noche a dormir.

- ¡Papá! Me le pegaron un tiro a mi hermano...

Sabía usted que Rubén murió en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Santander, HUS, ese lunes. Usted lo mató. Este texto, le aclaro, por si tiene algún asomo de duda, no es un relato pormenorizado de cómo o por qué usted disparó esa noche. La Policía y la Fiscalía dicen que existe un video donde usted aparece y el conductor de la moto. Los detalles le quedarán a la justicia si lo capturan o si usted decide entregarse.

Pero usted no. Usted es un asesino. Esa noche de domingo, luego de recorrer unas cuantas calles, sin el menor asomo de cordura, disparó contra dos personas. Sus enemigos. Las autoridades creen que se trató de una guerra por controlar los límites para vender la droga. Esa noche usted sabía que mataría a alguien. Lo tenía tan claro cuando verificó que su arma estaba cargada con balas.

No sé qué tanto conozca su barrio, pero por años este sector recibió a personas que escaparon de la violencia, o bumangueses con graves problemas económicos, desarraigo social y dificultades para obtener un empleo formal. El rebusque es el verbo de muchos, sus vecinos, que se niegan a encontrar en el delito el único camino para sobrevivir.

También hay gente buena en Café Madrid. No todos son como usted, señor sicario. Madres que buscan salvar a sus hijos de la droga. Incluso los llevan y recogen de la escuela, como escudos humanos ante el monstruo de mil cabezas de las pandillas. Caminan obreros, taxistas, comerciantes informales. Una Bucaramanga que no se rinde busca el cálido refugio de la cama para madrugar al siguiente lunes.

Usted es un asesino. No sé dónde se esconde desde el último mes. Si logró escapar de la ciudad o permanece oculto, bajo la rústica capa de ladrillo crudo del laberinto de calles que forman el Café Madrid, barrio ubicado al norte de Bucaramanga. Aspiro que algún día, en algún instante, pueda leer este texto. La indignación por su crimen parece un hierro ardiendo al rojo vivo, que no se enfría con el paso del tiempo. Amparado por las sombras grises de todo lo que está mal en esta sociedad, espero que algún día dé la cara.

Dicen que apretó el puño

Pasada la medianoche, debido a la gravedad de la lesión, que comprometía de manera íntegra la masa encefálica, Rubén fue trasladado al Hospital Universitario de Santander. De urgencias fue llevado a la Unidad de Cuidados Intensivos. Luego de unas horas, tras una valoración, un médico se acercó a Ana Milena para explicarle que Rubén “no tiene reflejos”. De alguna forma intentaron decirle que tras eliminar la sedación, el joven no respondía. El diagnóstico preliminar es “muerte cerebral”, advirtió el médico.

Ana Milena como pudo llegó a la sala de reanimación del Hospital del Norte. Su hijo estaba boca arriba. Parecía dormido sobre esa camilla. Detrás de la cabeza sangraba. Los médicos a un lado hablaban, recuerda ella. “No sé qué decían. Me sacaron...”. La mujer pedía a gritos que dejaran de conversar y que le hicieran algo Rubén. Lo que fuera. Entre lamentos, pedía como solo una madre puede hacerlo, que no lo dejaran morir. Que, por favor, alguien le salvara la vida.

Ha de saber usted, señor sicario, que Ana Milena es incapaz de hablar fluido al recordar ese episodio en el Hospital del Norte. El llanto no le permite decir palabra. No lo odia por asesinar a su hijo, pero sí pide justicia. El rostro de esta mujer desde esa noche parece que contiene el hielo de todos los muertos inocentes. Es como si el frío de ese gatillo se le hubiese infiltrado en sus huesos. Le opacó la mirada, que ahora se parece a esas flores que mueren y nunca se recogen de las tumbas olvidadas.

A estas alturas, usted, señor sicario, entenderá que Ana Milena se derrumbó con la noticia. No supo ni qué preguntarle al especialista al recibir el dictamen. Luego se arrepentiría por no indagar si había alguna opción de operación, algo que tuviera la medicina que le permitiera salvarlo, que Rubén se levantara de esa camilla. Pero ella solo se lamentaba. Estaba paralizada. El mundo se le convirtió en un agujero negro del que no podía escapar.

Del bosque de monitores vitales, cables, respirador artificial, equipos con luces rojas y verdes que no paraban de sonar se levantó un grito brutal de dolor. Ana Milena empezaba discutir con ese silencio inamovible que rodea a quienes agonizan sin poder defenderse. Así pasaron muchas horas, en una velación entre la muerte y la vida.

En la tarde de ese lunes 27 de marzo, permitieron el ingreso de familiares y amigos a la UCI. Una de las personas que pudo estar junto al joven fue una su novia. Hernando recuerda que ella se acercó a Rubén para decirle algo, hasta que de pronto, como de la nada, el joven apretó la mano izquierda. La noticia de ese gesto, la esperanza que representaba ese apretón, les encendió el corazón. Floreció entre el pasillo de paredes blancas y frías, una pequeña semilla de ilusión. Incluso una trabajadora del hospital diría tiempo después que cuando vio a Rubén en la UCI “parecía tan sano y tan joven, pero lamentablemente la bala le provocó una grave herida...”.

Hernando salió del HUS en la noche de ese lunes. Recuerda que llegó a su finca “contento y positivo”, todo por ese apretón de mano. Cuando le preguntaban sobre el estado de su hijo, narraba los prodigios de ese reflejo. “Yo me dije, mi niño se va a recuperar. Yo vi cuando el apretó la mano. Mi muchacho reaccionó a algo que le dijo la novia...”.

En la noche no se permiten familiares en la UCI. Antes de las ocho de la noche la familia se despidió de Rubén. Se fueron a sus casas con la ilusión de que al día siguiente, esa bala que usted disparó, señor sicario, no hubiera sido tan grave y Rubén ya no solo apretara la mano, sino que pudiera moverse. Le rezaron a Dios. Se dijeron que la Virgen María hace milagros. Antes de dormir, cansados, rogaron por ese prodigio.

Todos no podían estar más equivocados.