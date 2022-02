“Hasta hace unos años era una ciudad tranquila, con delincuencia pero no tanto como ahora, que aparte de robar matan, como si la vida no valiera. Es tan doloroso encontrarnos con las pérdidas humanas por tanta inseguridad. No hay control, la venta y consumo de drogas es visible en todos los lugares de Bucaramanga y su área y esto da pie para se dispare los robos y muertes. Pareciera que las autoridades son ciegas, sordas y mudas ante la problemática que tenemos que afrontar”.

Los índices de criminalidad e inseguridad en la ciudad están disparados y el señor alcalde no hace nada al respecto. ¿Gobernar es hacer? ¿Hacer qué? Que a los ciudadanos ya les dé miedo salir a la calle. Bucaramanga ya no es ese buen vividero que nos caracterizaba hace años.

Sentimos la ausencia de autoridad. Salir por la ciudad es un deporte extremo.

Ana María Ortíz

“Le quedó grande la ciudad. No sirven los pañitos de agua tibia con los delincuentes. Debe haber un plan real de seguridad. No hay un solo lugar en esta ciudad en donde nos podamos sentir seguros”.

Julián Hernández @Julianhdezn

“Estamos cansados de su negligencia. La delincuencia se apoderó de Bucaramanga y las autoridades no se pronuncian con verdaderas acciones. Ya ni siquiera podemos tener la tranquilidad de enviar a nuestros hijos a estudiar. La secretaria de Educación tampoco se pronuncia. Ya es hora de hacer algo. Tome un poco de conciencia por las personas que lo eligieron y confiaron en usted”.

Carito Sole

“Señor Alcalde, pedimos justicia para esta niña. Hoy nos duele el corazón a todos los santandereanos. Nos duele tanta delincuencia que está azotando nuestra Bucaramanga. Usted como primera autoridad ponga a trabajar más a la Policía, más acompañamiento para la comunidad. Ya nuestros hijos no pueden andar por ningún lado. Hoy le pedimos que nos ayude para que se acabe tanta delincuencia”.

Martha Sánchez

“¡El homicidio de Nickol es la gota que derramó el vaso! La administración de Rodolfo Hernández y la de Juan Carlos Cárdenas son nefastas, le entregaron la ciudad a la delincuencia romantizando el hurto y los delitos en general. Bucaramanga está invivible, en lo personal, he sido víctima de robo y no pasó nada. Ya no se puede caminar porque o son los ladrones o los conductores que hacen lo que se les da la gana porque no hay control por parte de la Dirección de Tránsito y ni hablar del estado de la ciudad, sucia y desordenada. Ya no es una La Ciudad Bonita, ¡es un completo desastre!”.

Audry Laguado