Cdmb cierra temporalmente la obra en los Cerros Orientales de la Alcaldía de Bucaramanga

De acuerdo con la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, tras una visita sorpresa de vigilancia y control en las obras que ejecuta el Municipio en los Cerros Orientales, pudieron corroborar que dicha obra no cuenta la normativa ambiental correspondiente.

De acuerdo con la CDMB, en agosto de 2019 se le informó de manera oficial a la Alcaldía que la obra no contaba con licencia ambiental y el pasado 12 de marzo de 2020 la entidad lo ratificó.

Por lo tanto, tras la visita la autoridad ambiental del área metropolitana de Bucaramanga, procedió a cerrar temporalmente esta obra.

Se trata de la construcción del Parque Metropolitano Bosque de Los Caminantes, el polémico proyecto que desde el año pasado se inició en dicha reserva forestal de la capital santandereana; una de las pocas que quedan en la ciudad.

La información oficial indica que la Alcaldía de Bucaramanga obtuvo autorización para intervenir los Cerros Orientales, únicamente hasta determinado perímetro o área.

Según lo informado, el Municipio aún no cuenta con el permiso ambiental requerido para hacer intervenciones en la zona protegida de esta reserva.

Juan Carlos Reyes Nova, director de la Cdmb, informó en la mañana de este miércoles a Vanguardia que "en la tarde del lunes hicimos una visita, y vimos una maquinaria haciendo intervención dentro del terreno para el cual aún no se tiene licencia ambiental, y ya están haciendo intervenciones. Ayer no pudimos ingresar, porque no había personal de la obra", agregó el funcionario.

En la inspección que se adelantó esta mañana también participaron veedores ciudadanos y miembros de la Contraloría de Bucaramanga.

Este martes, dicho organismo municipal de control le solicitó formalmente al alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, información precisa sobre las obras que se adelantan en tal reserva.

La Contraloría le dio dos días hábiles al mandatario para que presente "certificación de existencia o no de licencia ambiental para la ejecución de obras".