Centros comerciales: ¿Cómo son sus protocolos de bioseguridad?

Con grandes expectativas y creyendo firmemente que “después de la tormenta viene la calma”, los centros comerciales del área metropolitana de Bucaramanga empezaron a abrir sus puertas para lo que sería una nueva etapa en la economía santandereana.

Bajo estrictas medidas de bioseguridad y con los ojos encima por parte de las autoridades municipales y sanitarias, los administradores y gerentes de estos lugares vigilan diariamente que tanto las personas que trabajan allí, como los visitantes, cumplan con todas las recomendaciones y exigencias. En últimas, el objetivo principal es preservar la salud y evitar que estos escenarios se conviertan en posibles fuentes de contagio.

En términos generales, el procedimiento de ingreso y estancia es básicamente el mismo para todos, sin embargo cada uno de estos epicentros comerciales se ha esforzado por darle un valor agregado que haga sentir a sus clientes seguros.

Realmente en este momento no importa si usted va a pie, o en vehículo, pues para acceder siempre tendrá que presentar el documento de identificación porque solo así se podrá confirmar si está cumpliendo con el ‘pico y cédula’. Indispensable y obligatorio el uso de tapabocas, la toma de temperatura y la desinfección de manos y zapatos.

Lo que más se le reitera a los visitantes es que mantengan mínimo dos metros de distancia con otras personas y utilicen las veces que sea necesario los dispensadores de gel antibacterial que se encontrarán por todos los pisos.

Durante este tiempo no se realizarán actividades que impliquen aglomeraciones. Y lo aconsejable es que personas mayores de 70 años y niños menores de 12 se abstengan de ir. De hecho, se sugiere que solo dos personas por familia ingresen.

Recuerde que el plan ya no será ir a comer o disfrutar un helado. Las plazoletas de comidas están clausuradas, no hay espacios para sentarse y nada se podrá consumir dentro de los recintos, porque todo lo que compre será empacado para llevar.

Se mantienen bajo llave los bares, discotecas, billares, casinos, bingos y terminales de juego de video, gimnasios, áreas de diversión y cines.

Algo que seguramente le llamará la atención es que no se encontrará en el camino con tantas personas, pues, más allá de que sea una consecuencia del aislamiento preventivo obligatorio, está el hecho de que el Gobierno determinó que para los centros comerciales solo es posible tener un aforo del 30%.

Cabe resaltar que cada tienda, por su parte, también aplica sus protocolos y cumple con un aforo que justo está señalado en la entrada de cada local, el cual depende del área.

Para acceder a los baños se establecieron unos protocolos de distanciamiento y uso. Hubo reducción en los lavamanos, orinales y sanitarios.

Delacuesta Centro Comercial

Hernando Meneses Peñaranda, administrador de Delacuesta Centro Comercial, ubicado en Piedecuesta, informó que el horario de atención es de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., de acuerdo con la operación de los supermercados y establecimientos donde se comercializan productos de primera necesidad, droguerías y entidades financieras. No obstante, los locales comerciales que han logrado implementar su protocolos de bioseguridad abren de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

El sábado se abren puertas de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., teniendo en cuenta que el toque de queda empieza a las 6:00 p.m. Sin embargo, el comercio al por menor se pone en servicio desde las 9:00 a.m.

Con respecto a las medidas de bioseguridad indicó que el aforo del parqueadero de vehículos está habilitado máximo hasta un 50%, el conductor debe parquear dejando un espacio de por medio. Se cuenta con dos ingresos (acceso 1 peatonal y acceso 4) y dos salidas (acceso 2 y acceso 4), para evitar que exista contraflujo entre los visitantes.

“Dentro del centro comercial hay demarcación con flechas que nos indican un sentido de recorrido y el distanciamiento que debemos mantener. Las escaleras eléctricas también están señalizadas y los ascensores de manera temporal son de uso exclusivo para personas de baja movilidad, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad”, precisó Meneses Peñaranda.

En los ascensores, para evitar el contacto con los botones, se instaló un dispensador de palillos de madera.

Adicionalmente se demarcaron una señales verdes y rojas, especialmente en las áreas de descanso, donde indica en qué punto puede permanecer una persona y en cuál no.

Se multiplicaron las labores de desinfección cada tres horas, especialmente en todas las superficies de contacto.

Para controlar el aforo se cuenta con un sistema automatizado donde cada 30 segundos informa cuántas personas ingresan y cuántas salen.

Cacique Centro Comercial

Marta Moreno Rincón, gerente de Cacique Centro Comercial, comunicó que a las personas que superen los 38 grados de temperatura se les aplicará un protocolo especial.

Subrayó que, desde 2013, para mantener el control del aforo, se cuenta con una aplicación que en tiempo real indica el número de personas que se mantienen dentro del centro comercial. Actualmente, está programada para que emita unas alertas cuando se esté llegando a la capacidad máxima permitida.

El horario de atención es de 10:00 a.m. a 7:00 p.m., de lunes a viernes. Sin embargo, hay establecimientos como el Éxito que abren desde las 7:00 a.m. El sábado es de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

La gerente recalcó que “llevamos más tres semanas en toda la implementación de las medidas de bioseguridad porque tenemos 158 mil metros cuadrados de construcción y sabemos la responsabilidad que tenemos”.

Para evitar el contraflujo de personas se establecieron tres ingresos peatonales que son la entrada 1 por el costado oriental, la entrada 4 que está en el segundo piso y las escaleras eléctricas por el costado occidental. Para abandonar el lugar se habilitó la salida 3 por el costado oriental y por las escaleras fijas del costado occidental frente a Torres de Monterrey.

El ingreso vehicular se hace por el costado oriental y occidental y salida se hace por el costado occidental.

Centro Comercial Cañaveral

Martha Leyder Bautista, gerente del Centro Comercial Cañaveral, explicó que se establecieron tres maneras de desinfección de manos, para las personas que ingresan al lugar: uno es con gel antibacterial, otro con alcohol y, una tercera opción es optar por el uso del autoportante que es un elemento para el lavado de manos con agua y jabón.

El ciudadano que registre dos veces una temperatura superior a 38 grados será conducido a enfermería para activar el protocolo que consiste en llamar a AME y a la Secretaría Local de Salud.

Para el ingreso por el parqueadero solo se permitirá una persona por vehículo, excepto si se trata de un adulto mayor, una persona en condición de discapacidad, una mujer embarazada o un bebé. El conductor debe parquear dejando un espacio de por medio.

Este centro comercial cuenta con 150 establecimientos y 130 están habilitados para funcionar, en el marco de la emergencia. Y su horario de apertura es de 10:00 a.m. a 7:00 p.m., sin embargo, hay establecimientos que hacen su apertura desde las 8:00 a.m.

Parque Caracolí

Desde el pasado lunes 1 de junio, Parque Caracolí Centro Comercial, ubicado en Floridablanca, restableció su operación, implementando diversas medidas y protocolos dirigidos a prevenir el contagio del coronavirus. Su horario de atención al público se mantendrá de 10:00 a.m. a 7:00 p.m., sin embargo, para las categorías de supermercados, grandes superficies, peluquerías y estética será de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. Los sábados el cierre será a las 5:00 p.m.

Solo se podrá operar mediante domicilios y/o plataformas virtuales en el horario adicional, al igual que durante el domingo y festivos.

Se implementaron jornadas de limpieza y desinfección, con innovadores procesos de nebulización con cloro orgánico, que incluyen rutinas cada tres horas en zonas comunes, corredores, puertas, ascensores, escaleras eléctricas, baños, barandas, botones, interruptores, pasamanos, puntos de información, punto de pago del parqueadero, puertas de acceso, mesas y asientos, entre otros.

El aforo del parqueadero de vehículos está habilitado máximo hasta un 50% y se recomienda a los visitantes parquear dejando un espacio de por medio.

Para apoyar a la categoría gastronómica, el centro comercial ha implementado un sistema de call center con el que las personas podrán hacer sus pedidos de marcas aliadas a través de la línea 697 3737.

La Quinta Centro Comercial

Claudia Martínez Roa, administradora de La Quinta, ubicado en Bucaramanga, explicó que han sido muy rigurosos con los protocolos de bioseguridad de los empleados y los clientes.

Por ejemplo, “los empleados tienen 12 vestidores para que se cambien de ropa apenas lleguen, así como unos lavamanos para la correcta desinfección de manos. Ellos entran por turnos, los cuales fueron divididos por pisos”, puntualizó.

En este centro comercial, cuyo horario de atención va de 10:00 a.m. a 7:00 p.m., se instalaron unos lectores de cédulas, con el fin de tener un registro de todas las personas que arriben hasta allí, previa autorización del manejo de datos.

Para el recibo de mercancía se destinó un área específica, con el fin de realizar la desinfección correspondiente antes de hacer el ingreso al local.

Dentro de las medidas solo se determinó habilitar un parqueadero, que es el de la carrera 36 y se debe parquear dejando un espacio de por medio.