$!Cerca de 5.969 vacunas contra el COVID-19 están a horas de vencerse en Bucaramanga

Vanguardia conoció que el Ministerio de Salud prendió las alarmas cuando desde la Alcaldía de Bucaramanga solicitaban poder vacunar a mayores de 60 años, ya que, presuntamente no encontraban más personas de 65 años para aplicárselas.

Puede leer: En Bucaramanga escasean los equipos para suministrar oxígeno medicinal.

Está información fue corroborada por el director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, Gerson Orlando Bermont, quien afirmó que “a través de un correo me solicitan la apertura de vacunación para población mayor de 60 años y no lo autorizo hasta que me garanticen todas las EPS, y el ente territorial, y me lo digan por escrito que ya hicieron todos los procesos de búsqueda y agendamiento de la población mayor de 65 años”.

Bermont dijo que, ante esta situación, “le he pedido al secretario de Salud Departamental que me monitoree con las EPS y con el Ente Territorial esta situación y me estén entregando minuto a minuto este informe”.

El funcionario del Gobierno Nacional aseveró que “debo garantizar de que ninguna vacuna se vaya a perder, pero también debo garantizar que de forma efectiva se esté buscando a la población mayor de 65 años. El Ministerio está exigiendo que se cumplan las etapas como es debido”.

Además: Desde este martes en el HUS habrán otras 14 Unidades de Cuidado Intensivo para pacientes COVID.

De acuerdo con el secretario de Salud de Santander, Javier Villamizar, quien afirmó que “como Departamento montamos un plan de choque para evitar que las vacunas vencieran. Durante la madrugada de este martes fueron redistribuidas 964 en municipios del Departamento que las requerían”.

De estas 5 mil, 964 fueron trasladadas durante la madrugada de este martes a municipios como San Gil, Socorro, Aratoca, San Vicente de Chucurí, El Carmen de Chucurí, Barrancabermeja y Rionegro.

Plan de contingencia

Los puntos que funcionarán solo el día de hoy estarán ubicados en los parques San Pío, Santander y Las Cigarras, en Neomundo y en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán. Hasta las 6:00 de la tarde podrán acercarse a estos puntos, que atenderán por orden de llegada.

"El proceso de vacunación dura cerca de 25 minutos. Les pedimos a los priorizados que tengan paciencia y esperen el turno. Las filas normalmente no duran más de una hora", dijo el funcionario.

Vanguardia conoció que 3.000 de las 5.969 vacunas en cuestión, fueron apartadas para inmunizar al personal de la salud priorizado en la segunda fase, pero la cantidad de personas que se ha acercado a los puntos no ha sido la esperada.

Le puede interesar: Estos son los nuevos puntos para toma de prueba PCR gratuita en Bucaramanga.

Además, en 10 puntos del Instituto de Salud de Bucaramanga, Isabu, continúan las jornadas de vacunación sin necesidad de cita previa.

De acuerdo con Germán Gómez, director del Isabu, los protocolos están ajustados para que la persona a vacunar no esté mucho tiempo dentro del centro de Salud. "Habrá congestión en algunos puntos, cosa que es normal. Pero todo el personal procura llevar a cabo un proceso rápido para beneficiar a la mayor cantidad de personas", dijo Gómez.