Cerraron 49 negocios en Bucaramanga por fallas de bioseguridad

Esta semana, dos empresas de telefonía celular fueron obligadas por las autoridades a cerrar temporalmente sus puntos de atención en Cabecera, en Bucaramanga, tras denuncias ciudadanas sobre constantes aglomeraciones de público en ambos establecimientos comerciales.

Aunque el Gobierno Local estableció y dio a conocer normas puntuales para permitir la reactivación gradual de empresas y negocios, decenas de empresarios y comerciantes aún no se ‘dan por enterados’ sobre dichas disposiciones, y otros simplemente no las quieren acatar.

El reporte oficial obtenido este jueves señala que, entre el pasado 28 de abril (desde que se autorizó la reactivación gradual de más sectores económicos en la ciudad) y hasta la fecha, un total de 49 negocios suspendieron sus actividades por incurrir en fallas de bioseguridad.

En los últimos 10 días, “hemos adelantado alrededor de 100 operativos y visitas de control a establecimientos comerciales y empresas”, informó a Vanguardia José David Cavanzo, secretario del Interior de Bucaramanga.

Estas acciones de vigilancia para la prevención del COVID-19 se adelantan diariamente en supermercados, plazas, tiendas, farmacias, entidades financieras, empresas del sector salud, alimentación y servicios públicos.

Van 30 “cierres voluntarios”

Casi la mitad de los casos confirmados de Coronavirus en Santander se reportaron en Bucaramanga. De los 40 contagios contabilizados hasta la fecha en el departamento, 19 se detectaron en la ‘Ciudad de los Parques’.

El Gobierno Municipal afirma que habrá especial cuidado y control en la reactivación de los sectores de la economía local. Cavanzo explicó que “no queremos perjudicar el comercio con estas visitas, el objetivo es garantizar la bioseguridad. En la mayoría de casos estas visitas terminan en acciones pedagógicas con el empresario o comerciante”.

“A 30 de ellos los invitamos a hacer un cierre voluntario de sus establecimientos, porque no están dentro de las excepciones dispuestas, por no acatar las medidas de bioseguridad o por no cumplir el lleno de los requisitos para estar funcionando”, agregó el funcionario.

Desde el pasado 27 de abril la Alcaldía de Bucaramanga permitió la reactivación de actividades de la construcción y su cadena de abastecimiento, y desde el pasado 4 de mayo hizo lo propio con el sector de las manufacturas. Empresas y negocios deben estar registrados (Ver recuadro)

19 sanciones impuestas

Dos empresas de telefonía celular fueron obligadas a cerrar durante 10 días sus puntos de atención en el sector de Cabecera. Dicho operativo de control se realizó este miércoles, ante “las continuas quejas por parte de la comunidad hacia los establecimientos ubicados en la carrera 33 con calle 44”, informó la Personería de Bucaramanga.

Jasbleidy Tapias Soto, personera Local, indicó que “al hablar con los usuarios presentes, se evidenció que no se generaron herramientas para que los clientes puedan hacer trámites en casa, ni estrategia tendientes a disminuir la aglomeración”.

En casos en los que el comerciante ha hecho caso omiso de los llamados preventivos, “se han aplicado procedimientos policivos”. El Secretario del Interinor precisó que “19 establecimientos fueron requeridos y se levantó un acta para precisar las condiciones de bioseguridad que deben cumplir”.

El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, expresó que “la economía en nuestra ciudad se reactiva con gradualidad y orden. Le apostamos a Bucaramanga 24 horas, con una ciudadanía consciente y responsable”.

El mandatario, expertos y líderes gremiales estudian la viabilidad que existe para activar el comercio local en horarios nocturnos.

Han inspeccionado 25 obras

Desde que se dio ‘luz verde’ al sector de la construcción, 25 obras privadas han sido inspeccionadas en Bucaramanga, de acuerdo con el balance entregado por la Secretaría del Interior.

Algunos sectores en donde ya se retomaron obras y se han hecho visitas de control son: San Francisco, Alarcón, La Universidad, Centro y Mejoras Públicas.

Aunque se han dado algunas instrucciones para reforzar las medidas de bioseguridad, hasta el momento no hay cierre de obras.

Estos proyectos también están debidamente registrados en la pagina web que dispuso la Alcaldía, emergencia.bucaramanga.gov.co/empresas. Empresas y negocios de construcción y manufacturas deben estar registradas allí, antes de poder reiniciar operaciones legalmente.