Cinco heridos, dos capturados y mutuas acusaciones dejó desalojo en Floridablanca

Hernando Villabona Barrera llegó hace 31 años a un predio, ubicado en la carrera 22 entre calles 147 y 151 del sector de Palomitas, en Floridablanca. Allí, con el paso del tiempo, no solo logró construir su casa, sino adecuar un parqueadero y unas bodegas con lo que logró darle sustento a su familia.

Por una orden judicial, ayer, su historia quedó reducida a escombros. Desde las 4:00 a.m., se dio inició al procedimiento que daba cumplimiento a la orden de desalojo, bajo la coordinación de la Alcaldía de Floridablanca con Inspección de Policía, Policía, Personería y empresas de servicios públicos.

En medio del caos, Villabona Barrera le dijo a Vanguardia que llegó a este predio porque no tenía en dónde vivir en 1991. “Hice una choza, me estuve ahí y seguí trabajando. Después de 17 años resultó que el Municipio era dueño. Aquí construí mi casa en donde estaban viviendo mis hijos, mis nueras, mis nietas, éramos 35 personas habitándola; además tenía un parqueadero donde los vecinos guardaban sus carros y unas bodegas”.

De acuerdo con lo relatado por este hombre, si bien ya tenía pleno conocimiento del proceso, solo hasta finalizar la tarde del pasado lunes le llegó la notificación en la que se leía que el 15 de febrero sería el procedimiento de desalojo.

“Esa casa que están tumbando es el trabajo de más de 30 años. Voy a iniciar una acción en contra del Municipio porque yo les pedí que me arreglaran lo de la casa y me iba sin problema, pero resultó que antes yo tenía que pagar porque me la tumbaran”, precisó Villabona Barrera.

Cumplimiento de la orden

El inspector de Policía de Floridablanca, Ramiro Andrés Cala Ramírez, quien estuvo al frente del operativo, manifestó que desde el 2007 se instauraron las acciones jurídicas pertinentes, necesarias para la recuperación del predio.

“Se instauró la querella, tuvo su respectivo trámite y en el 2017 se emitió una orden que fue notificada debidamente a los ocupantes, donde les ordenaba la restitución del bien público. A pesar de las conminaciones, de los requerimientos para la entrega voluntaria, fue imposible”, aseveró.

De acuerdo con el abogado, ya el pasado 10 de diciembre de 2021 se negoció con los habitantes que el 21 de enero de 2022 entregaban voluntariamente el predio, pero no cumplieron.

Así las cosas, “el Municipio se vio obligado a dar cumplimiento al fallo, utilizando incluso los medios de fuerza policial”, acotó.

Las autoridades revelaron que otra de las razones por las cuales se agilizó el procedimiento está relacionada con denuncias ciudadanas que señalaban que allí se estaban presuntamente efectuando actividades ilegales. Incluso, afirmaron que ya en intervenciones de inspección, vigilancia y control se habían hallado autopartes hurtadas.

Tensión

La fuerza de los uniformados de la Policía y del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, de la Policía fue usada ante la oposición de los habitantes del predio, al desalojo. Insistían en la ocupación del predio, de manera irregular.

“Los ocupantes iniciaron agresiones físicas con piedras, palos, varillas, algunos utilizaron hachas y machetes para atacar a la fuerza pública. Por esa razón se capturaron a dos personas”, dijo el inspector Cala.

Por otra parte y teniendo en cuenta evidencias fotográficas que quedaron en manos de la Personería de Floridablanca, durante los enfrentamientos se hallaron bombas molotov.

La Policía reportó dos uniformados heridos y la comunidad tres personas lesionadas que fueron remitidas a centros asistenciales.