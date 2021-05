Clínicas y hospitales de Santander entraron a ‘cuidados intensivos’

De las 639 camas UCI que se tienen instaladas en todo el territorio santandereano, solo hay disponibilidad de 52, de las cuales 18 están en Bucaramanga, aclarando que es el único municipio del área que tiene ‘libres’.

Barrancabermeja es el que más tendría camas disponibles, 26, pero en esta localidad se presenta una dificultad relacionada con el desabastecimiento de oxígeno, porque se les ha venido incumpliendo con los suministros de cargue de las bombonas. En ese sentido, hay restricción en el uso de las UCI y UCIM por el riesgo de carecer de este insumo.

Frente a la situación general del departamento, lo que el Crue informa es que “una vez se alcance el 100% de ocupación, se continuará con las acciones necesarias tendientes a obtener un cubículo para la atención de acuerdo con la demanda de pacientes y la disponibilidad en su momento”.

No obstante, ratificó que no se hará responsable de la negativa de las instituciones, de disponer de una cama para algún paciente, por no contar con esta, toda vez que lo anterior obedece a causas ajenas y de fuerza mayor ante la imposibilidad de otorgar camas y cubículos de UCI. Se continuará realizando un trabajo articulado con las Instituciones Prestadoras de Salud, IPS, de este y otros departamentos para tratar de garantizar la atención oportuna de los usuarios que requieran atención en UCI, urgencias, hospitalización y Ecmo.

“Se realizará búsqueda activa, pero todo será supeditado a la oferta de camas que sean desocupadas. Se hace un llamado a la ciudadanía en general para que haga uso razonable de los servicios de urgencia y extreme las medidas de autocuidado, nos encontramos en situación crítica por el aumento de contagios por COVID-19 y la atención de ciudadanos que producto de las protestas violentas resultan lesionados”, quedó precisado.

El Crue, según resolución 06246 de 2020, de la Gobernación de Santander, es el encargado de controlar la oferta y disponibilidad de las UCI y UCIM en el departamento, a raíz de la pandemia.

Radiografía

El ingeniero Gilberto Garrido Correa, del Crue, en conversación con Vanguardia expuso que, hasta ayer, en el registro, habían 587 pacientes hospitalizados, de los cuales 307 están diagnosticados con COVID-19 y 280 con otras patologías.

“Lo preocupante y lo que más nos afana, es que de esos 280 pacientes con otras patologías, hay 64 en UCI y 97 en hospitalización con sospecha de SARS-CoV-2; entonces si se suman esos dos indicadores nos da 161 pacientes que entrarían a ocupar nuestras camas COVID-19 y, así las cosas, pasaríamos los 630 pacientes que tenemos de la ocupación de UCI en todo el departamento”, explicó.

Según Garrido Correa, frente a esta crisis se hace necesario frenar las solicitudes que se tienen de otros departamentos.