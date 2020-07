Ante las inquietudes de sus amigos, Paola los remitía a YouTube, pues se imaginaba que sería fácil encontrar varias propuestas de recetas para la población con esta discapacidad. Sin embargo, su sorpresa fue mayor cuando se dio cuenta que no había propuestas incluyentes.

“Yo hacía mis recetas y las subía a los estados. Inmediatamente todos mis amigos, que son sordos me preguntaban cómo hacerla”, agrega.

“A raíz de la enfermedad de Valentina tuve que aprender a prepararle toda su comida, pues un paciente oncológico no puede comer en la calle y tampoco cualquier cosa, debe alimentarse de manera saludable”, recuerda Paola.

El 19 de febrero de 2019 fue diagnosticada libre de cáncer. Hoy, después de superar varios obstáculos madre e hija crearon un canal de cocina en YouTube, dedicado a la población no oyente, pues Paola es intérprete de señas desde hace aproximadamente 15 años.

“Hay muchas personas con discapacidad auditiva que quieren cocinar, pero no entienden, porque todo está hablado o escrito y ellos no entienden el español escrito, por eso quise darles prioridad. Al darme cuenta de eso pensé en crear un canal de recetas en lenguaje de señas, pero con Valentina enferma no tuve tiempo de materializar la idea, pues esos dos años los vivimos en la clínica, en medio de tratamientos”, explica.

Manos a la obra

En medio de la cuarentena, encerradas en la casa y con un poco más de tiempo libre Paola retomó la idea y se lanzó al ruedo, pero nunca se imaginó que su pequeña hija de cinco años se robaría el show.

“El primer día que puse a grabar el celular Valentina se alistó y se me coló. Me daba miedo exponerla a la vista pública, no quería eso, pero ella ahora está muy emocionada con el canal”, reconoce esta madre.

Así las cosas, desde el pasado 20 de junio ‘Cocinando entreseñas’ es toda una realidad. En menos de un mes ya han logrado 831 suscriptores y más de mil visualizaciones.

“Estoy muy feliz, verla a ella tan entusiasmada y tan bien me sorprende, está perfecta, además que en esta época le da un propósito, hace algo productivo y no se siente tan sola, pues a pesar de que que ya lleva casi año y medio en remisión hay que seguir cuidándola, por eso no salimos de la casa”.